Как продать квартиру по хорошей цене: 4 пункта для собственника жилья
Источник:24 канал
Каждый владелец, выставляя недвижимость на продажу, хочет реализовать ее по выгодной цене. Для этого квартира должна соответствовать определенным требованиям.
Универсальные приемы помогут быстро найти покупателя. Как подготовить квартиру перед продажей – читайте далее.
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Состояние
Квартиры покупают в любом состоянии, даже без ремонта. Однако в таком случае цена должна быть существенно ниже рыночной. Если же хочется получить хорошую сумму за жилье, следует привести его в порядок. Можно сделать косметический ремонт, обставить квартиру бюджетной мебелью, освежить потолок и стены, покрасить батареи. Это ускорит поиск "своего" покупателя.
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Странный ремонт
Необычные решения в интерьере, например, устаревшие арки, имитация кирпича и пр. повлияют на сроки продажи. Дело в том, что подобные решения понравятся не всем. Оптимальный вариант – продавать жилье в нейтральном виде. Светлые стены, минимум мебели, ковров и пр. – то, что придаст помещению свободы и ускорит продажу.
Нейтральный ремонт позволит скорее продать недвижимость / Фото Pixabay
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Освещение
Если в квартире плохое освещение – это испортит впечатление о недвижимости. Для того чтобы улучшить ситуацию, необязательно начинать ремонт. Иногда достаточно убрать плотные темные шторы, помыть окна и поставить пару торшеров.
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Старые элементы
Если в квартире остались предметы подобные бабушкиному ковру, старый диван, испорченная мебель – постарайтесь от них избавиться. Эти элементы не только оттолкнут покупателя, но и привлекут внимание к другим аспектам. Например, к проводке, сантехнике и пр.
Продавая квартиру, не забудьте протереть пыль, вымыть окна и зеркала, а также создать свежий запах в помещении.