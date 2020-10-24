Завершивши ремонт, ми завжди думаємо про те, що потрібно якомога довше утримати житло в такому вигляді. Але вже через кілька місяців помічаємо нюанси.

Для того щоб квартира і через кілька років виглядала свіжо, потрібно врахувати кілька нюансів, розповідає 24 канал.

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Підлогове покриття

Вибираючи матеріал для оздоблення підлоги, потрібно врахувати, що він має бути якісним і зносостійким.

Паркет

Матеріал потребує спеціального догляду. Для того щоб дерево не розсохлося, знадобиться зволожувач повітря. За словами виробників паркету, довговічність можлива за умови, що вологість повітря у кімнаті буде близько 40-60%. Якщо ж на паркеті з'явилися подряпини, можна зробити шліфовку, яка поверне блиск покриттю.

Паркет необхідно шліфувати, щоб прибрати подряпини / Фото design-homes

Для того щоб захистити паркет від подряпин, придбайте накладки для ніжок меблів.

Ламінат

Для житлових приміщень підійде ламінат 31 класу. Він зносостійкий і добре реагує на вологе прибирання. Важливо після цього витирати надлишки вологи сухою ганчіркою. Однак пісок і дрібні крихти можуть з часом пошкодити поверхню. Існують також спецзасоби для догляду за ламінатом.

Ламінат не любить вологу / Фото smartkilim

Керамограніт

Плитка для підлоги дуже проста у догляді і не боїться вологи, але швидко забруднюється. Для того щоб захистити керамограніт від подряпин, покривайте його воском і спеціальною мастикою раз на кілька місяців.

Плитка для підлоги вимагає регулярного прибирання / Фото plitka33

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Стіни

Фарба

Найпрактичніший варіант. Пофарбовані стіни завжди виглядають свіжо і акуратно та легкі в догляді. Пошкоджене місце завжди можна зафарбувати.

Фарба – матеріал, практичний у побуті / Фото happymodern

Шпалери

Красиво виглядають в інтер'єрі, але в разі появи дефекту доведеться переклеювати. Для цього у запасі має бути новий рулон з тієї ж партії.

Шпалери можна вибрати на будь-який смак / Фото homester

Вибираючи матеріали для дому, пам'ятайте, що вони повинні бути якісними, практичними і "поза модою".