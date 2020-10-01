В маленькой ванной комнате всегда актуален вопрос хранения вещей и бытовых принадлежностей.

Как организовать места для хранения, если площадь помещения ограничена, рассказывает 24 канал.

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Плетеные корзины

Простой и стильный способ хранить вещи. Корзины не занимают много места, а также позволяют одежде "дышать", ведь в них много дырочек.

Плетеные корзины – бюджетный, но практичный способ хранения / Фото doka-realty

Комод или этажерка

Если позволяет место, можно сделать небольшой комод или этажерку для хранения вещей. Эти многофункциональные предметы также помогут "спрятать" средства для уборки и стирки.

Этажерка подойдет для любых предметов / Фото rem-stroitelstvo

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Пластиковые контейнеры

Бюджетный способ для хранения вещей. По возможности, ищите тару с перфорацией, чтобы белье в ней не заплесневало.

Можно подобрать контейнеры для белья разного цвета / Фото ivd

Текстильные мешки

Этот вариант идеально подойдет для маленькой ванной. Текстильные мешки можно повесить на дверь или стену и разгрузить таким образом площадь пола. Кроме того, их можно подобрать любого цвета – под дизайн ванной.

Мешки можно разместить где-угодно / Фото ivd