Хранение белья в ванной: интересные решения
В маленькой ванной комнате всегда актуален вопрос хранения вещей и бытовых принадлежностей.
Как организовать места для хранения, если площадь помещения ограничена, рассказывает 24 канал.
Интересно Нужно всего 5 минут: как поддерживать порядок в ванной
Плетеные корзины
Простой и стильный способ хранить вещи. Корзины не занимают много места, а также позволяют одежде "дышать", ведь в них много дырочек.
Плетеные корзины – бюджетный, но практичный способ хранения / Фото doka-realty
Комод или этажерка
Если позволяет место, можно сделать небольшой комод или этажерку для хранения вещей. Эти многофункциональные предметы также помогут "спрятать" средства для уборки и стирки.
Этажерка подойдет для любых предметов / Фото rem-stroitelstvo
Читайте Эти вещи захламляют кухню: что нужно выбросить
Пластиковые контейнеры
Бюджетный способ для хранения вещей. По возможности, ищите тару с перфорацией, чтобы белье в ней не заплесневало.
Можно подобрать контейнеры для белья разного цвета / Фото ivd
Текстильные мешки
Этот вариант идеально подойдет для маленькой ванной. Текстильные мешки можно повесить на дверь или стену и разгрузить таким образом площадь пола. Кроме того, их можно подобрать любого цвета – под дизайн ванной.
Мешки можно разместить где-угодно / Фото ivd