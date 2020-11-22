Если вам предстоит ремонт ванной комнаты – тщательно продумайте бюджет и все решения. Некоторые предметы и приемы обходятся достаточно дорого.

От чего можно отказаться, чтобы сэкономить на обустройстве ванной комнаты, рассказывает Недвижимость 24.

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Объединение ванной и туалета

В обычных городских квартирах ванная и санузел, как правило, довольно скромной площади. Многие владельцы решаются на кардинальные меры и соединяют два помещения. Для этого необходимо демонтировать стену и ввязываться в серьезные ремонтные работы. Конечно же, обходится такое решение довольно дорого. Перед тем как его реализовать, необходимо серьезно подумать, нужно ли это вам. Любая перепланировка должна соответствовать запросам конкретной семьи.

Совмещенный санузел подойдет не каждой семье / Фото pinterest

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Сантехника с дополнительными функциями

Планируя ремонт, очень многие хотят установить, например, ванную с гидромассажем. Во-первых, подобные функции подходят не всем, во-вторых, мало кто ими пользуется на постоянной основе. При этом подобная ванная обойдется в несколько раз дороже обычной. То же саме касается и другой сантехники.

Ванна с гидромассажем обойдется значительно дороже, чем обычная / Фото santehnika

Подвесной унитаз

Подвесной унитаз по функциональности ничем не отличается от обычного, однако модные проекты дизайнеров сделали свое дело и предмет стал трендовым в интерьере ванных комнат. Важно понимать, что инсталляция и подвесная чаша обойдутся гораздо дороже, чем обычный унитаз. Поэтому, если вы хотите сэкономить, откажитесь от подобного решения.

Унитаз с инсталляцией – вещь не дешевая / Фото dizainexpert​