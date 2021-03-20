Как расширить пространство в квартире: назван полезный лайфхак
Если в квартире недостаточно места, но есть лоджия, – это позволит расширить пространство. Такой прием подойдет для кухни, гостиной, детской или спальни.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Как увеличить помещение с помощью лоджии, и какие нюансы есть в таком решении, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Если у вас квартира с лоджией, то вы можете увеличить свое жилище достаточно простым способом, объединив пространство лоджии с одной из комнат, если это позволяют в вашем ЖК! Крайне важно понимать, что лоджия и балкон – это два абсолютно разных пространства,
– отметила Морозова.
Балкон и лоджия: в чем разница
БалконВыступающая часть комнаты, которая отделена от основного помещения стеной с дверью.
ЛоджияНиша, которая находится непосредственно внутри фасада здания.
Объединение комнаты с лоджией: минусы
Далеко не во всех домах есть возможность объединить лоджию с комнатой, есть масса нюансов, и нужно всегда приглашать специалистов, которые подскажут, можно или нет, и дадут четкие указания, как это можно сделать, в зависимости от конструктива самого дома,
– пояснила дизайнер интерьера.
Она подчеркнула, что если делать все на свой страх и риск, не зная нюансов, это может привести к негативным последствиям, в частности, обвалу стен.
Кроме того, объединенная лоджия требует дополнительного утепления и отопления по стенам, полу и потолку.
На лоджии можно сделать зону для хобби или уголок для чтения / Фото roomester
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Преимущества объединенной лоджии
- расширение пространства;
- возможность воплотить множество интерьерных идей.
Спальня + лоджия
Позволяет обустроить:
- зону для мейк-апа;
- рабочее место;
- зону отдыха (мягкий диван или пуф);
- разместить вешалку с одеждой.
Спальня станет просторнее и комфортнее за счет лоджии / Фото roomester
Гостиная + лоджия
Есть возможность сделать:
- рабочую зону;
- уголок для чтения;
- мини-оранжерею;
- место для хобби;
- домашний спортзал;
- книжные полки.
Кухня + лоджия
Позволяет:
- разместить столовую;
- вынести рабочую зону в лоджию;
- сделать оригинальный бар;
- расширить столешницу.
На лоджии можно организовать уютную обеденную зону / Фото roomester
Детская + лоджия
Дает возможность:
- увеличить комнату;
- расширить зону для игр;
- сделать рабочую зону с письменным столом;
- обустроить место для хранения детских вещей (книги, игрушки и пр.);
- разместить качели для ребенка.
С помощью лоджии можно получить дополнительное пространство / Фото roomester
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