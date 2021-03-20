Если в квартире недостаточно места, но есть лоджия, – это позволит расширить пространство. Такой прием подойдет для кухни, гостиной, детской или спальни.

Как увеличить помещение с помощью лоджии, и какие нюансы есть в таком решении, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Если у вас квартира с лоджией, то вы можете увеличить свое жилище достаточно простым способом, объединив пространство лоджии с одной из комнат, если это позволяют в вашем ЖК! Крайне важно понимать, что лоджия и балкон – это два абсолютно разных пространства,

– отметила Морозова.

Балкон и лоджия: в чем разница

Балкон Выступающая часть комнаты, которая отделена от основного помещения стеной с дверью.

Лоджия Ниша, которая находится непосредственно внутри фасада здания.

Объединение комнаты с лоджией: минусы

Далеко не во всех домах есть возможность объединить лоджию с комнатой, есть масса нюансов, и нужно всегда приглашать специалистов, которые подскажут, можно или нет, и дадут четкие указания, как это можно сделать, в зависимости от конструктива самого дома,

– пояснила дизайнер интерьера.

Она подчеркнула, что если делать все на свой страх и риск, не зная нюансов, это может привести к негативным последствиям, в частности, обвалу стен.

Кроме того, объединенная лоджия требует дополнительного утепления и отопления по стенам, полу и потолку.

На лоджии можно сделать зону для хобби или уголок для чтения / Фото roomester

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Преимущества объединенной лоджии

расширение пространства;

возможность воплотить множество интерьерных идей.

Спальня + лоджия

Позволяет обустроить:

зону для мейк-апа;

рабочее место;

зону отдыха (мягкий диван или пуф);

разместить вешалку с одеждой.

Спальня станет просторнее и комфортнее за счет лоджии / Фото roomester

Гостиная + лоджия

Есть возможность сделать:

рабочую зону;

уголок для чтения;

мини-оранжерею;

место для хобби;

домашний спортзал;

книжные полки.

Кухня + лоджия

Позволяет:

разместить столовую;

вынести рабочую зону в лоджию;

сделать оригинальный бар;

расширить столешницу.

На лоджии можно организовать уютную обеденную зону / Фото roomester

Детская + лоджия

Дает возможность:

увеличить комнату;

расширить зону для игр;

сделать рабочую зону с письменным столом;

обустроить место для хранения детских вещей (книги, игрушки и пр.);

разместить качели для ребенка.

С помощью лоджии можно получить дополнительное пространство / Фото roomester