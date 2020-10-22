Как расставить декор в квартире: важные правила
У каждого есть предметы и мелочи, которые хочется не прятать, а оставить на поверхности или видном месте.
Для того чтобы это выглядело стильно, к созданию композиции в интерьере нужно подойти серьезно, рассказывает 24 канал.
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Как расставить предметы
Дизайнеры не рекомендуют ставить все предметы симметрично и упорядочено. Например, книги на стеллаже можно расположить вертикально, горизонтально и под углом. Это будет выглядеть креативно и интересно.
"Беспорядочная" расстановка добавит креатива помещению / Фото pinterest
Книги следует разбавить декором / Фото pinterest
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Полезная площадь
Расставляя предметы в один ряд, теряется полезная площадь, ведь редко вещи занимают всю глубину полки. На задний фон следует вынести большие элементы (картины, постеры), а на передний – мелкие. Учитывайте, что полки не должны быть полностью забиты – свободное место должно присутствовать, иначе появится эффект захламленности.
Учитывайте размеры книг и декора / Фото pinterest
Цветовая палитра
Важно правило – декор не должен перебивать весь интерьер или выбиваться из общей стилистики. Это может быть или же нейтральный оттенок, или акцентный. Если это второй вариант – он должен перекликаться с остальными элементами в помещении. Например, с обивкой мягкой мебели, или со шторами.
Тщательно подбирайте цвет для декора / Фото pinterest