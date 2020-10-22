Як розставити декор у квартирі: важливі правила
У кожного є предмети і дрібниці, які хочеться не ховати, а залишити на поверхні або видному місці.
Для того щоб це виглядало стильно, до створення композиції в інтер'єрі потрібно підійти серйозно, розповідає 24 канал.
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Як розставити предмети
Дизайнери не рекомендують ставити всі предмети симетрично і впорядковано. Наприклад, книги на стелажі можна розташувати вертикально, горизонтально і під кутом. Це буде виглядати креативно і цікаво.
"Безладна" розстановка додасть креативу приміщенню / Фото pinterest
Книги слід розбавити декором / Фото pinterest
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Корисна площа
Розставляючи предмети в один ряд, втрачається корисна площа, адже рідко речі займають всю глибину полиці. На задній фон слід винести великі елементи (картини, постери), а на передній – дрібні. Враховуйте, що полки не повинні бути повністю забиті – вільне місце повинне бути присутнім, інакше з'явиться ефект захаращеності.
Враховуйте розміри книг і декору / Фото pinterest
Палітра кольорів
Важливо правило – декор не повинен перебивати весь інтер'єр або вибиватися із загальної стилістики. Це може бути або ж нейтральний відтінок, або акцентний. Якщо це другий варіант – він повинен перегукуватися з іншими елементами у приміщенні. Наприклад, з оббивкою м'яких меблів, або зі шторами.
Ретельно підбирайте колір для декору / Фото pinterest