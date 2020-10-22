У кожного є предмети і дрібниці, які хочеться не ховати, а залишити на поверхні або видному місці.

Для того щоб це виглядало стильно, до створення композиції в інтер'єрі потрібно підійти серйозно, розповідає 24 канал.

Цікаво Мистецтво в інтер'єрі: як зробити красиво і стильно

Як розставити предмети

Дизайнери не рекомендують ставити всі предмети симетрично і впорядковано. Наприклад, книги на стелажі можна розташувати вертикально, горизонтально і під кутом. Це буде виглядати креативно і цікаво.

"Безладна" розстановка додасть креативу приміщенню / Фото pinterest

Книги слід розбавити декором / Фото pinterest

Читайте Декор з нуля: як прикрасити інтер'єр квартири і будинку

Корисна площа

Розставляючи предмети в один ряд, втрачається корисна площа, адже рідко речі займають всю глибину полиці. На задній фон слід винести великі елементи (картини, постери), а на передній – дрібні. Враховуйте, що полки не повинні бути повністю забиті – вільне місце повинне бути присутнім, інакше з'явиться ефект захаращеності.

Враховуйте розміри книг і декору​ / Фото pinterest

Палітра кольорів

Важливо правило – декор не повинен перебивати весь інтер'єр або вибиватися із загальної стилістики. Це може бути або ж нейтральний відтінок, або акцентний. Якщо це другий варіант – він повинен перегукуватися з іншими елементами у приміщенні. Наприклад, з оббивкою м'яких меблів, або зі шторами.

Ретельно підбирайте колір для декору​ / Фото pinterest