Интерьер вашей квартиры или дома может быть теплым и уютным даже в холодное время года, когда за окном мороз или слякоть.

Какие ароматы привнесут тепла в интерьер, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Как создать красивую композицию в интерьере: 3 главных правила

Кофе

Свежесваренный кофе имеет божественный аромат. Особенно дома его оценят кофеманы. При выборе напитка ориентируйтесь на собственный вкус.

Кофеманы оценят аромат у себя дома / Фото kofein24

Ваниль

Невероятный сладкий запах ванили является одним из самых уютных. С этой пряностью существует множество ароматизаторов и саше, которые позволят вам создать неповторимый теплый интерьер.

Аромат ванили – один из самых популярных для использования дома / Фото vokrugsveta

Интересно Где найти место для новогодней елки в маленькой квартире: 4 идеи

Корица

Эта пряность является очень популярным ингредиентом для десертов и выпечки – все благодаря приятному аромату. Корица считается более зимним вариантом, ведь ассоциируется с горячим глинтвейном и приближением Нового года и Рождества. Она наполняет дом приятным пряным ароматом.

Корица – зимний аромат / Фото rsute