Некоторые решения следует планировать еще на этапе подготовки ремонта. Как можно зонировать помещение – рассказала дизайнер интерьера Анна Казак.

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Перейдем к главному вопросу – как и чем зонировать пространство? Начнем от самых сложных вариантов, которые нужно планировать еще на этапе стройки, до простых,

– отметила Казак.

Как разделить пространство: лучшие варианты

Перегородки из гипсокартона и других материалов.

Горизонтальное зонирование с помощью подиума.

Освещение (с помощью разных источников свата можно выделить определенные зоны в комнате).

Различные материалы или цвет (например, комбинирование плитки и ламината в кухне, которые разделят обеденную зону от зоны готовки).

Зонирование цветом – один из самых простых и стильных вариантов / Фото pinterest

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Реечные перегородки.

Реечные перегородки можно сделать на любой вкус / Фото pinterest

Стеклянные перегородки.

Текстиль (шторы).

Мебель (диваны, стеллажи, шкафы и пр.).

Стеллажи для зонирования можно выполнить из разного материала / Фото pinterest