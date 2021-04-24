Некоторые решения следует планировать еще на этапе подготовки ремонта. Как можно зонировать помещение – рассказала дизайнер интерьера Анна Казак.
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Перейдем к главному вопросу – как и чем зонировать пространство? Начнем от самых сложных вариантов, которые нужно планировать еще на этапе стройки, до простых,
– отметила Казак.
Как разделить пространство: лучшие варианты
- Перегородки из гипсокартона и других материалов.
- Горизонтальное зонирование с помощью подиума.
- Освещение (с помощью разных источников свата можно выделить определенные зоны в комнате).
- Различные материалы или цвет (например, комбинирование плитки и ламината в кухне, которые разделят обеденную зону от зоны готовки).
Зонирование цветом – один из самых простых и стильных вариантов / Фото pinterest
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- Реечные перегородки.
Реечные перегородки можно сделать на любой вкус / Фото pinterest
- Стеклянные перегородки.
- Текстиль (шторы).
- Мебель (диваны, стеллажи, шкафы и пр.).
Стеллажи для зонирования можно выполнить из разного материала / Фото pinterest