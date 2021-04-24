Деякі рішення слід планувати ще на етапі підготовки ремонту. Як можна зонувати приміщення – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Казак.

Читайте Декорування квартири: 7 правил, які вбережуть від помилок

Перейдемо до головного питання – як і чим зонувати простір? Почнемо від найскладніших варіантів, які потрібно планувати ще на етапі будівництва, до простих,

– зазначила Казак.

Як розділити простір: кращі варіанти

Перегородки з гіпсокартону та інших матеріалів.

Горизонтальне зонування за допомогою подіуму.

Освітлення (за допомогою різних джерел світла можна виділити певні зони в кімнаті).

Різні матеріали чи колір (наприклад, комбінування плитки та ламінату на кухні, щоб поділити обідню зону від зони готування).

Зонування кольором – один з найпростіших і стильних варіантів / Фото pinterest

Цікаво Біла кухня: чому вона популярна та як правильно оформити

Рейкові перегородки.

Рейкові перегородки можна зробити на будь-який смак / Фото pinterest

Скляні перегородки.

Текстиль (штори).

Меблі (дивани, стелажі, шафи та ін.).

Стелажі для зонування можна виконати з різного матеріалу / Фото pinterest