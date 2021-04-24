Деякі рішення слід планувати ще на етапі підготовки ремонту. Як можна зонувати приміщення – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Казак.
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Перейдемо до головного питання – як і чим зонувати простір? Почнемо від найскладніших варіантів, які потрібно планувати ще на етапі будівництва, до простих,
– зазначила Казак.
Як розділити простір: кращі варіанти
- Перегородки з гіпсокартону та інших матеріалів.
- Горизонтальне зонування за допомогою подіуму.
- Освітлення (за допомогою різних джерел світла можна виділити певні зони в кімнаті).
- Різні матеріали чи колір (наприклад, комбінування плитки та ламінату на кухні, щоб поділити обідню зону від зони готування).
Зонування кольором – один з найпростіших і стильних варіантів / Фото pinterest
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- Рейкові перегородки.
Рейкові перегородки можна зробити на будь-який смак / Фото pinterest
- Скляні перегородки.
- Текстиль (штори).
- Меблі (дивани, стелажі, шафи та ін.).
Стелажі для зонування можна виконати з різного матеріалу / Фото pinterest