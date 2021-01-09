Выбор строительной бригады, которой можно доверить свое жилье и ремонт в ней, – задача не из простых.

Как не ошибиться, и что учесть в процессе подбора строителей, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua на странице в Instagram.

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Чтобы проверить качество работы строительной бригады, нужно поехать на их рабочий объект. Это нормальная практика, большинство об этом знают, – отметили дизайнеры интерьера.

На что смотреть при выборе бригады

Посмотрите несколько объектов. Желательно – на разных этапах отделки. Обратите внимание на стыки:

стен с потолком;

пола и стен;

плитки с ламинатом;

ванны со стеной;

кухонной столешницы и стены.

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Если стыков не видно (везде плинтуса, багеты и т.д.) – стоит задуматься. Попросите показать стыки на других объектах без всего этого, или спросите, как сделать без плинтусов и прочего. Качественная консультация – хороший знак, – уточнили специалисты.

Оцените стены – они должны быть ровными. Проверить это можно по встроенной мебели – если есть щели между ней и стеной – значит стены кривые. Проверьте, ровно ли уложили плитку. Качество и аккуратность поклейки обоев. Инструменты. Обратите внимание на то, чем работают строители. Отношение к инструментам говорит о том, как они в целом относятся к работе. Чистота и порядок должны быть на каждом этапе работы.

Если у вас возникнут вопросы к бригаде – обязательно их задавайте. Возможно, какое-то странное или непонятное для вас решение было выполнено по просьбе заказчика.