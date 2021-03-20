Кухня является одним из важнейших помещений в квартире и доме. Ее акцентными позициями чаще всего выступают столешница и фартук.

Как правильно подобрать столешницу и фартук, и каких ошибок следует избегать, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Даже, как кажется, в таком простом сочетании, как фартук и столешница, часто допускаются ошибки, из-за которых кухня может смотреться "грязно", блекло или наоборот, в визуальном хаосе,

– отметила Петайкина.

Что учесть при подборе столешницы и фартука

Фартук в цвет столешницы

По словам Анны Петайкиной, этот способ – самый универсальный , однако есть много вариаций. Один из них – использование одного материала для фартука и столешницы.

, однако есть много вариаций. Один из них – использование одного материала для фартука и столешницы. Если вы выбираете разные материалы, важно подбирать их в тон. Для этого, покупая столешницу или плитку для фартука, необходимо иметь при себе образец.

важно подбирать их в тон. Для этого, покупая столешницу или плитку для фартука, необходимо иметь при себе образец. Петайкина пояснила, что даже белый цвет разных тонов рядом друг с другом может выглядеть "грязным".

Выбирая столешницу и фартук, необходимо иметь при себе образец / Фото kuhnyagid

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Фартук в цвет фасадов

Еще один классный вариант – сочетание фартука с фасадами. Хорошо будет смотреться один цвет, но разные фактуры. А необычный формат плитки (чешуя, звездочки и т.д.) позволит создать интересный визуал,

– добавила Анна Петайкина.

Акцент на фартуке

Фартук можно сделать цветовым акцентом. Это станет отличным решением для спокойной кухни. Для того чтобы яркий фартук не выглядел "одиноко", используйте тот же цвет для стульев, текстиля или декора.

Также можно сделать фартук с узором. Это тоже создаст акцент в интерьере.

Фартук с узором также станет акцентом в интерьере / Фото pinterest