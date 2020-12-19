Правильная планировка квартиры позволяет сделать жилье функциональным, удобным и максимально комфортным для всех членов семьи.

Для того чтобы планировка была удачной, существует 3 важных приема, заявила дизайнер-интерьера Ольга Бондарь в своем Instagram.

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Искренне считаю, что планировка – это 50% успеха всего ремонта. Если "неудобно", то никакое "красиво" не спасет, согласны? Поделюсь несколькими своими приемами разработки планировки, – отметила Бондарь.

3 лайфхака для удачной планировки

1. Любую квартиру всегда нужно делить на общую и приватную зону.

Приватная зона должна находиться максимально далеко от входа в квартиру. Это необходимо для того, чтобы посторонние (напрример, курьеры) не заходили сразу в спальню, попав в квартиру. Это спальня, детская комната, гардеробная, ванная комната, кабинет.

должна находиться максимально далеко от входа в квартиру. Это необходимо для того, чтобы посторонние (напрример, курьеры) не заходили сразу в спальню, попав в квартиру. Это спальня, детская комната, гардеробная, ванная комната, кабинет. Общая зона включает: прихожую, гостевой санузел, кухню-гостиная, гардеробную для верхней одежды, столовую.

Удачная планировка – залог комфортного проживания / Фото 12millionov

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2. Предназначение помещения

Для того чтобы планировка получилась удобной, обязательно продумайте, для чего будет использоваться та или иная комната.

Кроме обычных вопросов в анкете про то, что нужно разместить в помещении, я всегда спрашиваю, что в этом помещении делают. Какие виды деятельности. Иногда ответ на этот вопрос лучше помогает разобраться в истинном положении дел, чем то, что нужно разместить, – пояснила дизайнер интерьера.

3. Длинные коридоры

В новостройках часто встречаются странные и длинные коридоры. Их нужно использовать по максимуму, чтобы задействовать свободное пространство.

Моя любимая история – квартира 67 кв. м, из них 17 кв. м – коридор, за который мы заплатили полную стоимость. На цену коридорного квадратного метра не использует коэффициент понижения стоимости, а очень жаль, – резюмировала Бондарь.