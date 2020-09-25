Ремонт санузла – процесс не только сложный, но и трудозатратный. Важный момент – соотношение цены и качества.

Как сэкономить на ремонте ванной комнаты, рассказывает 24 канал.

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Сантехника

Довольно часто в ванной комнате на сантехнике возникают сколы, которые появились в процессе эксплуатации. Это влечет за собой неэстетичный вид и порой даже ржавчину. Поврежденная сантехника часто становится причиной для начала ремонтных работ, однако сколы можно устранить. Это обойдется гораздо дешевле. Присмотрите специальные комплекты для восстановления эмали.

Сколы на сантехнике можно устранить / Фото santech-info

Ванна

В случае, если без замены сантехники не обойтись, также можно сэкономить. Старую чугунную ванну можно заменить акриловой. Это существенно сократит траты на ремонт.

Акриловая ванна обойдется в разы дешевле чугунной / Фото Pinterest

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Потолок

Натяжной потолок, который довольно часто используют в ванных, можно заменить подвесным. Работы по его установке можно выполнить самостоятельно, – это позволит сэкономить приличную сумму.

Подвесной потолок сохранит бюджет / Фото pod-potol

Стены

Привычную для всех керамическую плитку можно заменить ПВХ-панелями с рисунком или же окрашиванием. Эти материалы смотрятся не менее эффектно, но обойдутся значительно дешевле.

Краска позволяет сделать стены в ванной на любой вкус / Фото sovety-vannoy