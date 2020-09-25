Ремонт санвузла – процес не лише складний, але і трудомісткий. Важливий момент – співвідношення ціни і якості.

Як заощадити на ремонті ванної кімнати, розповідає 24 канал.

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Сантехніка

Досить часто у ванній кімнаті на сантехніці виникають відколи, які з'явилися у процесі експлуатації. Це тягне за собою неестетичний вигляд і часом навіть іржу. Пошкоджена сантехніка часто стає причиною для початку ремонтних робіт, однак відколи можна усунути. Це обійдеться значно дешевше. Доглянете спеціальні комплекти для відновлення емалі.

Відколи на сантехніці можна усунути​ / Фото santech-info

Ванна

У разі, якщо без заміни сантехніки не обійтися, також можна заощадити. Стару чавунну ванну можна замінити акриловою. Це суттєво скоротить витрати на ремонт.

Акрилова ванна обійдеться в рази дешевше чавунної / Фото Pinterest

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Стеля

Натяжна стеля, яку досить часто використовують у ванних, можна замінити підвісною. Роботи з його установки можна виконати самостійно, – це дозволить заощадити пристойну суму.

Підвісна стеля збереже бюджет / Фото pod-potol

Стіни

Звичну для всіх керамічну плитку можна замінити ПВХ-панелями з малюнком або ж фарбуванням. Ці матеріали виглядають не менш ефектно, але обійдуться значно дешевше.

Фарба дозволяє зробити стіни у ванній на будь-який смак​ / Фото sovety-vannoy