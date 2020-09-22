Скандинавский стиль объединил в себе элегантность, комфорт и функциональность. Он часто используется для дизайна ванных комнат.

На что обратить внимание и как сделать ванную в скандинавском стиле уютной, рассказывает 24 канал.

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Скандинавский стиль подойдет для ванной комнаты любой площади и планировки. Это важный нюанс, поскольку в большинстве городских квартир эти помещения довольны компактные. Скандинавский стиль здесь играет только на пользу – он расширяет помещение визуально, делает его просторным и светлым.

Основные секреты для ванной в скандинавском стиле

Свет и простор . Помещение должно быть не захламленным лишними деталями.

. Помещение должно быть не захламленным лишними деталями. Цветовая гамма – спокойная. Оттенки должны быть нейтральными и создавать ощущение свободы. Допускаются яркие акценты.

– спокойная. Оттенки должны быть нейтральными и создавать ощущение свободы. Допускаются яркие акценты. Мебель – максимально функциональная и практичная.

– максимально функциональная и практичная. Материалы. В тренде – натуральность, древесина.

В тренде – натуральность, древесина. Нюансы – пространство должно быть целостным, с использованием геометрических форм, текстуры, плавных линий и цветовых сочетаний.

Ванная в скандинавском стиле всегда светлая и просторная / Фото design-homes

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Мебель

В сканди-интерьере используется максимально простая и компактная мебель: шкаф или пенал, тумба под умывальник. Дополнительно устанавливаются зеркальные поверхности, крючки для полотенец на стенах. Востребованные материалы – керамическая плитка, натуральная древесина с текстурой. Если в ванной нет окна – зеркало в пол станет отличной альтернативой.

Не перегружайте ванную лишними предметами / Фото design-homes

Сантехника

Используются предметы прямоугольной, треугольной и закругленной формы. Если помещение небольшое – органично впишется встроенная душева кабина. Она также позволит сэкономить место. Актуальны подвесные и угловые раковины, унитазы и биде. Смесители и краны – преимущественно из нержавеющего металла.

Столешницы из натурального дерева смотрятся стильно и органично / Фото design-homes

Декор

Декоративные элементы помогут разбавить спокойную ванную в скандинавском стиле. Это может быть небольшой коврик прямоугольной или кругой формы, душевая шторка из фактурного хлопка или сатина. Плетеные корзины, зеленые растения и емкости для одежды также смягчат интерьер. Одно условие – все предметы должны гармонично смотреться друг с другом.

Коврики и текстиль сделают помещение уютнее / Фото design-homes

Освещение

В ванной используются светодиодные лампы, точечные светильники, лампы и подсветки. Отличный вариант – комбинация света с зеркальными поверхностями. Такой прием позволит расширить пространство.

Освещение – один из основных атрибутов скандинавского стиля / Фото design-homes