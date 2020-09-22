Ванная в скандинавском стиле: секреты и нюансы
Скандинавский стиль объединил в себе элегантность, комфорт и функциональность. Он часто используется для дизайна ванных комнат.
На что обратить внимание и как сделать ванную в скандинавском стиле уютной, рассказывает 24 канал.
Читайте Скандинавский стиль в квартире: свежие идеи дизайна интерьера
Основные секреты для ванной в скандинавском стиле
- Свет и простор. Помещение должно быть не захламленным лишними деталями.
- Цветовая гамма – спокойная. Оттенки должны быть нейтральными и создавать ощущение свободы. Допускаются яркие акценты.
- Мебель – максимально функциональная и практичная.
- Материалы. В тренде – натуральность, древесина.
- Нюансы – пространство должно быть целостным, с использованием геометрических форм, текстуры, плавных линий и цветовых сочетаний.
Ванная в скандинавском стиле всегда светлая и просторная / Фото design-homes
Актуально Лучшие идеи для маленькой квартиры: как вместить все необходимое
Мебель
В сканди-интерьере используется максимально простая и компактная мебель: шкаф или пенал, тумба под умывальник. Дополнительно устанавливаются зеркальные поверхности, крючки для полотенец на стенах. Востребованные материалы – керамическая плитка, натуральная древесина с текстурой. Если в ванной нет окна – зеркало в пол станет отличной альтернативой.
Не перегружайте ванную лишними предметами / Фото design-homes
Сантехника
Используются предметы прямоугольной, треугольной и закругленной формы. Если помещение небольшое – органично впишется встроенная душева кабина. Она также позволит сэкономить место. Актуальны подвесные и угловые раковины, унитазы и биде. Смесители и краны – преимущественно из нержавеющего металла.
Столешницы из натурального дерева смотрятся стильно и органично / Фото design-homes
Декор
Декоративные элементы помогут разбавить спокойную ванную в скандинавском стиле. Это может быть небольшой коврик прямоугольной или кругой формы, душевая шторка из фактурного хлопка или сатина. Плетеные корзины, зеленые растения и емкости для одежды также смягчат интерьер. Одно условие – все предметы должны гармонично смотреться друг с другом.
Коврики и текстиль сделают помещение уютнее / Фото design-homes
Освещение
В ванной используются светодиодные лампы, точечные светильники, лампы и подсветки. Отличный вариант – комбинация света с зеркальными поверхностями. Такой прием позволит расширить пространство.
Освещение – один из основных атрибутов скандинавского стиля / Фото design-homes