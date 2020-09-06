Все необходимое для проживания семьи можно вместить всего лишь на площади 18 квадратных метров.

Для этого нужен грамотный подход владельцев и дизайнера, рассказывает inmyroom.

Читайте Как выбрать мебель для квартиры: важные нюансы

В этой квартире продумано все до мелочей – и для проживания, и для работы, и для приема гостей. Проект реализовала дизайнер Марина Пахомова.

Обеденный и рабочий столы

Отдельностоящие столы, конечно же, здесь не поместились бы, поэтому был найден другой выход – экраны радиаторов с "секретом". Когда нужно, они легко превращаются в обеденный (в зоне кухни) и рабочий (у дивана) столы. Для этого необходимо всего лишь поднять столешницу и зафиксировать ее.

Экраны радиаторов получили "новую жизнь" / Фото inmyroom

Кровать в шкафу

Спальное место здесь спрятано в шкафу. Кровать легко раскладывается и также легко без усилий прячется обратно, освобождая пространство.

Кровать в шкафу – идеальное решение для небольших помещений / Фото inmyroom

Интересно Детская комната в хрущевке: интересные идеи

Многофункциональная мебель

Важный пункт в дизайне малогабаритного жилья. Так, табуретки здесь используются и как стульчики, и как прикроватные тумбы.

Небольшие стулья можно хранить друг на друге / Фото inmyroom

Шкаф

Этот предмет мебели используется по максимуму. Здесь хранится все: и спальное место, и постельное белье, и одежда, и другие мелочи. Также здесь предусмотрена хозяйственная секция для утюга, швабры, ведра и даже беспроводного пылесоса.

Вместительный шкаф – обязательное условие для небольшой квартиры / Фото inmyroom

Перфопанель

Отличное решение для небольшого жилья. Панель можно использовать под крючки и различные предметы.

Перфопанель можно использовать на любой вкус / Фото inmyroom

Санузел

Ванная комната в квартире – всего полтора метра. Но у нее есть плюс – через стеклянные панели под потолком в помещение проникает дневной свет. Дизайнер добавила в комнату цветов и воссоздала в санузле настоящие тропики. Это сделало помещение уютным, свежим и комфортным для пребывания.

Зеленые тропики придали ванной свежести / Фото inmyroom