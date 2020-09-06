Как все вместить в квартире 18 квадратных метров: фото
Все необходимое для проживания семьи можно вместить всего лишь на площади 18 квадратных метров.
Для этого нужен грамотный подход владельцев и дизайнера, рассказывает inmyroom.
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В этой квартире продумано все до мелочей – и для проживания, и для работы, и для приема гостей. Проект реализовала дизайнер Марина Пахомова.
Обеденный и рабочий столы
Отдельностоящие столы, конечно же, здесь не поместились бы, поэтому был найден другой выход – экраны радиаторов с "секретом". Когда нужно, они легко превращаются в обеденный (в зоне кухни) и рабочий (у дивана) столы. Для этого необходимо всего лишь поднять столешницу и зафиксировать ее.
Экраны радиаторов получили "новую жизнь" / Фото inmyroom
Кровать в шкафу
Спальное место здесь спрятано в шкафу. Кровать легко раскладывается и также легко без усилий прячется обратно, освобождая пространство.
Кровать в шкафу – идеальное решение для небольших помещений / Фото inmyroom
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Многофункциональная мебель
Важный пункт в дизайне малогабаритного жилья. Так, табуретки здесь используются и как стульчики, и как прикроватные тумбы.
Небольшие стулья можно хранить друг на друге / Фото inmyroom
Шкаф
Этот предмет мебели используется по максимуму. Здесь хранится все: и спальное место, и постельное белье, и одежда, и другие мелочи. Также здесь предусмотрена хозяйственная секция для утюга, швабры, ведра и даже беспроводного пылесоса.
Вместительный шкаф – обязательное условие для небольшой квартиры / Фото inmyroom
Перфопанель
Отличное решение для небольшого жилья. Панель можно использовать под крючки и различные предметы.
Перфопанель можно использовать на любой вкус / Фото inmyroom
Санузел
Ванная комната в квартире – всего полтора метра. Но у нее есть плюс – через стеклянные панели под потолком в помещение проникает дневной свет. Дизайнер добавила в комнату цветов и воссоздала в санузле настоящие тропики. Это сделало помещение уютным, свежим и комфортным для пребывания.
Зеленые тропики придали ванной свежести / Фото inmyroom