Рост цен замедлился: сколько стоят квартиры под Киевом
Источник:The Page
По сравнению с ноябрем 2021 года, рост цен на первичном рынке недвижимости в самых популярных городках, расположенных вокруг Киева, замедлился в 2 раза.
Об этом свидетельствуют данные портала "ЛУН Мисто". Так, на 1 января стоимость квадрата увеличилась в среднем на 300 гривен – с 20 900 до 21 200 гривен за квадратный метр.
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Портал добавляет, что в ноябре стоимость "квадрата" в новостройках, расположенных под Киевом, выросла в среднем на 500 – 700 гривен.
Сколько стоит недвижимость вблизи Киева
Средняя стоимость недвижимости в пригороде Киева / скриншот "ЛУН Мисто"
Стоимость квадратного метра:
- Вишневое – 24 500 гривен;
- Петропавловская Борщаговка – 23 900 гривен;
- Вышгород – 23 500 гривен;
- Ирпень – 23 100 гривен;
- Софиевская Борщаговка – 22 800 гривен;
- Гатное – 21 700 гривен;
- Святопетровское – 20 200 гривен;
- Буча – 20 тысяч гривен;
- Гостомель – 20 тысяч гривен;
- Борисполь – 19 600 гривен;
- Бровары – 19 тысяч гривен.
Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита отметил, что из-за выравнивания цен, конкуренция между столицей и ее сателлитами в последующие 3 – 4 года только усилится.