Рост цен замедлился: сколько стоят квартиры под Киевом

5 января 2022 , 16:02
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Источник:

The Page

По сравнению с ноябрем 2021 года, рост цен на первичном рынке недвижимости в самых популярных городках, расположенных вокруг Киева, замедлился в 2 раза.

Об этом свидетельствуют данные портала "ЛУН Мисто". Так, на 1 января стоимость квадрата увеличилась в среднем на 300 гривен – с 20 900 до 21 200 гривен за квадратный метр.

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Портал добавляет, что в ноябре стоимость "квадрата" в новостройках, расположенных под Киевом, выросла в среднем на 500 – 700 гривен.

Сколько стоит недвижимость вблизи Киева

 

Средняя стоимость недвижимости в пригороде Киева / скриншот "ЛУН Мисто"

Стоимость квадратного метра:

  • Вишневое – 24 500 гривен;
  • Петропавловская Борщаговка – 23 900 гривен;
  • Вышгород – 23 500 гривен;
  • Ирпень – 23 100 гривен;
  • Софиевская Борщаговка – 22 800 гривен;
  • Гатное – 21 700 гривен;
  • Святопетровское – 20 200 гривен;
  • Буча – 20 тысяч гривен;
  • Гостомель – 20 тысяч гривен;
  • Борисполь – 19 600 гривен;
  • Бровары – 19 тысяч гривен.
Напомним, что согласно данным "ЛУН Город" рост цен на первичном рынке недвижимости замедлился не только в пригороде, но и в столице страны. Средняя цена "квадрата" в новостройках выросла за последний месяц с 34 700 гривен до 35 000 гривен за квадратный метр.

Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита отметил, что из-за выравнивания цен, конкуренция между столицей и ее сателлитами в последующие 3 – 4 года только усилится.

Автор: Юлія Бабич