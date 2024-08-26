Вырастут ли цены на недвижимость осенью: прогноз эксперта

Спрос на аренду сейчас достаточно высокий, цены также выросли. Сохранится ли такая тендеция осенью, или цены все же пойдут вверх, ответил эксперт по недвижимости.

По прогнозу Юрия Питы, спрос на недвижимость вырастет в первой половине осени. Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала "Не Киев и не Львов: где купить и арендовать квартиру дороже всего".

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Активный спрос – стабильные цены

В начале осени рынок становится немного активнее, ведь жилье, в частности, ищут студенты, у которых начинается учебный год. Если спрос не будет спадать, а будет активным, то стабильными будут оставаться цены.

Стоит отметить, что на рынок будут влиять события на фронте, а также финансовые возможности населения. А возможность населения арендовать или покупать жилье зависит от ситуации на экономическом уровне, стабильного рынка труда, международной помощи и государственной поддержки сектора.

"Если спрос не будет активным, тогда ожидаем снижения цен", – прогнозирует резюмирует Юрий Пита.

Где искать недорогие квартиры во Львове и Киеве

На Троещине в Киеве однокомнатная квартира на вторичке стоит 40 тысяч долларов. Двухкомнатная – 54,7 тысячи долларов, а трехкомнатная – всего лишь 68,3 тысячи долларов. Это более чем в три раза дешевле, чем в Печерском районе. Даже в пригородах столицы средняя стоимость на квартиры выше.

Во Львове самые низкие цены на вторичном рынке есть в Железнодорожном и Галицком районах. Однокомнатные квартиры там в среднем стоят 55 и 60 тысяч долларов соответственно.