Размером с кладовку: какую площадь имеет самая маленькая квартира на рынке недвижимости в Киеве

В Днепровском районе Киева продают очень крошечную квартиру, которая по площади больше напоминает кладовку. При этом стоит она совсем недешево.

Самая маленькая квартира на киевском рынке недвижимости имеет площадь всего 10,6 метров квадратных. Ее рекламируют как "готовый арендный бизнес" и продают за 28 500 долларов. В гривнах стоимость составляет около 1,1 миллиона, сообщает 24 Канал.

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Самая маленькая квартира в Киеве

Жилье расположено на первом уровне 5-этажного дома. Спальня имеет площадь 6,9 метров квадратных, кухня – 2 квадрата, а санузел еще меньше – 1,7 метров квадратных.

В объявлении отмечают, что в квартире сделан современный ремонт, – и это действительно так. По словам автора, который является представителем агентства по недвижимости, жилье будет приносить хорошую прибыль. По его подсчетам, это 10 500 гривен в месяц.

Помещение имеет площадь 10 квадратных метров / Фото OLX

Из важных деталей – мебель есть только на кухне, поэтому сумма, которую нужно потратить на жилье, не окончательная.

Сколько стоит одна из самых дешевых квартир в Украине

Один из самых бюджетных вариантов жилья предлагают в селе Озера Кировоградской области. Там двухкомнатную квартиру в довольно неплохом состоянии продают всего за 1,3 тысячи долларов.

Общая площадь квартиры составляет 41 квадратный метр, из которых площадь кухни составляет 6 квадратов. Тип отопления – индивидуальное, с помощью твердотопливного котла. Посмотрите, как выглядит квартира.