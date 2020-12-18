Если вы решили самостоятельно спроектировать квартиру, создать виртуальный интерьер – вам понадобятся простые и понятные программы.

5 лучших из них для использования на компьютере назвала дизайнер интерьера Ольга Бондарь в Instagram.

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1. Sweet Home 3D

Эта бесплатная программа отличается простым интерфейсом. Доступна на русском языке. Позволяет подобрать мебель предметы интерьера. Минусы: только библиотечные объекты; практически нет вариацией по формам / размерам.

2. IKEA Home Planner

Удобная и простая программа, бесплатная. В ней доступен каталог мебели и декора от ИКЕА, есть возможность подобрать размер и цвет предмета, сделать просчет выбранных элементов и посмотреть все в 3D. Также есть отдельная программа – планировщик кухни.

3. Floor Plan 3D

Программа условно-бесплатная, но занимает много места на компьютере и существуют требования к оперативной памяти. Проста в работе, отличается высокой реалистичностью и широкими возможностями, есть готовые планировки и типовые интерьеры.

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4. Planoplan

Доступна для использования в онлайн-режиме, также есть бесплатная демо-версия и платная для профессионалов. Интерфейс на русском языке. Planoplan позволяет выбрать реальную мебель из магазинов, самостоятельно нарисовать планировку или выбрать готовую, менять размер, цвет, текстуру предметов и материалов.

5. Дизайн интерьера 3D

Условно-бесплатная программа с широким функционалом и понятным интерфейсом на русском языке. Доступен выбор отделки стен / пола / предметов мебели и опция "виртуальный визит".