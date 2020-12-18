Якщо ви вирішили самостійно спроєктувати квартиру, створити віртуальний інтер'єр – вам знадобляться прості і зрозумілі програми.

5 кращих з них для використання на комп'ютері назвала дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар в Instagram.

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1. Sweet Home 3D

Ця безкоштовна програма відрізняється простим інтерфейсом. Доступна російською мовою. Дозволяє підібрати меблі предмети інтер'єру. Мінуси: тільки бібліотечні об'єкти; практично немає варіацій за формами / розмірами.

2. IKEA Home Planner

Зручна і проста програма, безкоштовна. У ній доступний каталог меблів та декору від ІКЕА, є можливість підібрати розмір і колір предмета, зробити прорахунок обраних елементів і подивитися все в 3D. Також є окрема програма – планувальник кухні.

3. Floor Plan 3D

Програма умовно-безкоштовна, але займає багато місця на комп'ютері і існують вимоги до оперативної пам'яті. Проста у роботі, відрізняється високою реалістичністю і широкими можливостями, є готові планування і типові інтер'єри.

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4. Planoplan

Доступна для використання в онлайн-режимі, також є безкоштовна демо-версія і платна для професіоналів. Інтерфейс російською мовою. Planoplan дозволяє вибрати реальні меблі з магазинів, самостійно намалювати планування або вибрати готове, змінювати розмір, колір, текстуру предметів і матеріалів.

5. Дизайн интерьера 3D

Умовно-безкоштовна програма з широким функціоналом і зрозумілим інтерфейсом російською мовою. Доступний вибір оздоблення стін / підлоги / предметів меблів і опція "віртуальний візит".