Гостиная считается центром всей квартиры или дома, поэтому ее оформление должно быть идеальным.

Как сделать гостиную стильной, актуальной и комфортной, рассказывает 24 канал.

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Правило трех цветов

В интерьере часто используют три цвета в пропорции 60/30/10. Это говорит о том, что основной цвет берет на себя чуть больше половины, второй – 30% и акцентный оттенок – 10%.

Такой прием выглядит стильно и модно / Фото design-homes

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Разные текстуры

Для того чтобы помещение выглядело объемно и интересно – используйте разные текстуры и ткани. Например, это могут быть глянцевый светильник, бархатный диван и плетеная корзина.

Текстуры придадут интерьеру индивидуальности / Фото remstd

Один стиль

Гостиная выглядит актуально, если в ней будет выдержан один стиль. У каждого из них есть свои правила, которых следует придерживаться. Это касается цветовой гаммы, мебели, отделки, освещения и декора.

Гостиная с выдержанным стилем всегда будет смотреться выигрышно / Фото dominterier

Перекликающиеся цвета в декоре

Центральный предмет декора следует подобрать в цвете, повторяющем оттенок стен или дивана. Это придаст свежести помещению.

Тщательно подберите цвета и оттенки / Фото Pinterest