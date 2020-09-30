Как самостоятельно оформить гостиную: дизайнерские приемы
Гостиная считается центром всей квартиры или дома, поэтому ее оформление должно быть идеальным.
Как сделать гостиную стильной, актуальной и комфортной, рассказывает 24 канал.
Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото
Правило трех цветов
В интерьере часто используют три цвета в пропорции 60/30/10. Это говорит о том, что основной цвет берет на себя чуть больше половины, второй – 30% и акцентный оттенок – 10%.
Такой прием выглядит стильно и модно / Фото design-homes
Интересно Как использовать старые вещи в интерьере
Разные текстуры
Для того чтобы помещение выглядело объемно и интересно – используйте разные текстуры и ткани. Например, это могут быть глянцевый светильник, бархатный диван и плетеная корзина.
Текстуры придадут интерьеру индивидуальности / Фото remstd
Один стиль
Гостиная выглядит актуально, если в ней будет выдержан один стиль. У каждого из них есть свои правила, которых следует придерживаться. Это касается цветовой гаммы, мебели, отделки, освещения и декора.
Гостиная с выдержанным стилем всегда будет смотреться выигрышно / Фото dominterier
Перекликающиеся цвета в декоре
Центральный предмет декора следует подобрать в цвете, повторяющем оттенок стен или дивана. Это придаст свежести помещению.
Тщательно подберите цвета и оттенки / Фото Pinterest