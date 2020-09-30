Як самостійно оформити вітальню: дизайнерські прийоми
Вітальня вважається центром всієї квартири або будинку, тому її оформлення має бути ідеальним.
Як зробити вітальню стильною, актуальною і комфортною, розповідає 24 канал.
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Правило трьох кольорів
В інтер'єрі часто використовують три кольори в пропорції 60/30/10. Це говорить про те, що основний колір бере на себе трохи більше половини, другий – 30% і акцентний відтінок – 10%.
Такий прийом виглядає стильно і модно / Фото design-homes
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Різні текстури
Для того щоб приміщення виглядало об'ємно і цікаво – використовуйте різні текстури і тканини. Наприклад, це можуть бути глянцевий світильник, оксамитовий диван і плетений кошик.
Текстури додадуть інтер'єру індивідуальності / Фото remstd
Один стиль
Вітальня виглядатиме актуально, якщо в ній буде витриманий один стиль. У кожного з них є свої правила, яких слід дотримуватися. Це стосується колірної гами, меблів, оздоблення, освітлення і декору.
Вітальня з витриманим стилем завжди буде виглядати виграшно / Фото dominterier
Перегукуються Кольори, що перегукуються у декорі
Центральний предмет декору слід підібрати у кольорі, що повторює відтінок стін або дивана. Це додасть свіжості приміщенню.
Ретельно підберіть кольори і відтінки / Фото Pinterest