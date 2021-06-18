Названы самые чистые и самые грязные города Европы: как они выглядят

В Европе более половины городов страдают от грязного воздуха. Изменить ситуацию не смогли даже ограничения, которые вводили страны из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Европейское агентство по окружающей среде исследовало сотни городов и только три из них отличились качеством воздуха. Кому удалось попасть в лидеры – читайте далее.

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Что с воздухом

По словам экологов, в 2019 и 2020 годах приемлемый уровень мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5 был зафиксирован всего в 127 из 323 европейских городов. В остальных – воздух был загрязнен, несмотря на ограничения во время пандемии, когда временно останавливались предприятия и транспорт.

Аналитики изучили те города Европы, чья отчетность по экологии была доступна.

В то же время, заявили специалисты, положительный эффект от карантина все же был – на некоторых территориях уровень диоксида азота в воздухе снизился на 60%.

Итальянская Кремона попала к городам с самым грязным воздухом / Фото Pixabay

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Где самый чистый и самый грязный воздух

Самыми чистыми городами стали:

Умео (Швеция).

Умео, Швеция / Фото Pixabay

Тампере (Финляндия).

Тампере, Финляндия / Фото Pixabay

Фуншал (Португалия).

Фуншал, Португалия / Фото Pixabay

Самыми грязными городами признаны:

Новы-Сонч (Польша).

Представители Европейского агентства по окружающей среде уточнили, что Восточная Европа наиболее сильно пострадала от грязного воздуха. Это связано с тем, что уголь является там основным источником энергии.

Новы-Сонч, Польша / Фото nowysacz

Кремона (Италия).

Кремона, Италия / Фото Pixabay

Славонски-Брод (Хорватия).

Славонски-Брод, Хорватия​ / Фото turizm.world