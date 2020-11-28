Как сделать идеальную гардеробную: основные правила
Стильная и вместительная гардеробная в квартире или доме – один из важных моментов для комфортного проживания.
Для того чтобы гардеробная была удобной, нужно учесть массу нюансов. Каких именно – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.
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Главные правила обустройства гардеробной
- Необходимо определиться с пространством. Гардеробная может быть даже больше спальни.
Такой подход позволяет удобно разместить все шкафы, логично разделить мужскую и женскую часть, – отметила Дронова.
- Встроенная подсветка в гардеробной должна быть максимально качественной, "чтобы вы легко могли отличить черное платье от темно-синего".
- Остров в гардеробной в разы повышает уровень комфорта во время ее использования. В острове же могут находиться ящики для белья, мелких вещей и украшений.
- ️Туалетный столик в гардеробной – также удобный предмет, однако нужен он или нет – зависит от личных предпочтений.
Удобная гардеробная – залог комфортного проживания / Фото dekoriko
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- Хранение обуви – один из важнейших моментов в гардеробной. Для мужской обуви рекомендуется использовать наклонные полки, для женской – плоские, чтобы можно было хранить различные модели.
Идеально спроектированная гардеробная – это своего рода трансформер. Очень важна эргономика и возможность модификации гардеробной, чтобы можно было использовать ее как трансформер, – подчеркнула Дронова.
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