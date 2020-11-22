Как выбрать шкаф-купе: важные моменты и нюансы
Шкафы-купе и гардеробные есть в каждой квартире и доме. Это функциональный предмет, который при этом должно стильно выглядеть.
Как выбрать шкаф-купе, и на что обратить внимание, рассказывает Недвижимость 24.
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Виды шкафов-купе
Выбирая шкаф-купе, в первую очередь необходимо определиться с его видом.
Встроенные
Эти модели можно считать мини-вариантами гардеробной. Для установки используется три точки помещения – потолок, стены и пол. На них монтируются необходимые крепежи, а шкаф выполняется под заказ нужных размеров. Все полки и наполнение делаются по желанию клиента.
Встроенный шкаф можно разместить в любом месте / Фото comodee
Отдельно стоящие (корпусные)
Традиционный шкаф, который можно приобрести в магазине. Он универсальный, но изготавливается в стандартных размерах, то есть идеально поставить его можно не везде.
Корпусные шкафы изготавливают в стандартных размерах / Фото grifelmebel
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Внешний вид шкафа-купе
Шкафы-купе изготавливают из различных материалов. Не так давно в моде были зеркальные фасады с узорами и рисунками, однако они отошли в прошлое.
Подобные модели уже неактуальны / Фото atmo
В сезоне 2020-2021 актуальны модели со скрытыми механизмами, когда видна только дверь без профиля. Также в трендах гладкие фасады из матового материала, зеркала, геометрические рисунки и этнические орнаменты.
Матовые материалы и скрытые механизмы – в тренде/ Фото stroit
Все больше проявляется лаконичность форм. В цветовом исполнении можно говорить о разнообразии – светлые и темные оттенки. Главное правило – шкаф должен вписываться в стиль помещения и дополнять интерьер.
Оттенок шкафа выбирайте под свой интерьер / Фото stlilit
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