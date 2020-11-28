Стильна і містка гардеробна у квартирі або будинку – один з важливих моментів для комфортного проживання.

Для того щоб гардеробна була зручною, потрібно врахувати масу нюансів. Яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова у своєму Instagram.

Читайте Як вибрати шафу-купе: важливі моменти і нюанси

Головні правила облаштування вбиральні

Необхідно визначитися з простором. Гардеробна може бути навіть більшою за спальню.

Такий підхід дозволяє зручно розмістити всі шафи, логічно розділити чоловічу і жіночу частину, – зазначила Дронова.

Вбудована підсвітка у гардеробній має бути максимально якісною, "щоб ви легко могли відрізнити чорну сукню від темно-синьої".

у гардеробній має бути максимально якісною, "щоб ви легко могли відрізнити чорну сукню від темно-синьої". Острів у гардеробній в рази підвищує рівень комфорту під час її використання. У острові ж можуть перебувати ящики для білизни, дрібних речей і прикрас.

в рази підвищує рівень комфорту під час її використання. У острові ж можуть перебувати ящики для білизни, дрібних речей і прикрас. Туалетний столик у гардеробній – також зручний предмет, однак потрібен він чи ні – залежить від особистих переваг.

Зручна гардеробна – запорука комфортного проживання / Фото dekoriko

Цікаво Ці речі спотворюють кухню: від чого час позбутися

Зберігання взуття – один з найважливіших моментів у гардеробній. Для чоловічого взуття рекомендується використовувати похилі полиці, для жіночої – плоскі, щоб можна було зберігати різні моделі.

"Ідеально спроєктована гардеробна – це свого роду трансформер. Дуже важлива ергономіка і можливість модифікації гардеробної, щоб можна було використовувати її як трансформер", – підкреслила Дронова.