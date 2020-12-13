Як зробити санвузол функціональним: 5 порад від професіонала
Для того щоб санвузол був зручним, практичним і стильним, необхідно дотримуватися кількох правил під час його ремонту, оздоблення та оформлення.
Що необхідно врахувати, щоб санвузол був максимально функціональним, розповідає in_design.studio в Instagram.
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Прості правила для ідеального санвузла
- Використовуйте натуральні і природні відтінки і матеріали в інтер'єрі. Уникайте яскравих і кричущих кольорів. Винятком можуть бути контрастні акценти.
- Продумайте закриті системи зберігання (шафки або пенали), це допоможе заховати все зайве з бортиків раковини, а також дозволить прибрати від сторонніх очей косметику і різні аксесуари.
- У санвузлі має бути багато світла. Використовуйте різні види освітлення, додайте декоративні підсвічування. Саме завдяки світлу інтер'єр можна зробити особливим і унікальним.
Зробіть ідеальний санвузол за допомогою декількох правил / Фото legko
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- Використовуйте у санвузлі "підняті" предмети – підвісну тумбу, унітаз і раковину. Такий прийом дозволить додати простору легкості і свободи.
- Уникайте різних щілин і зазорів в інтер'єрі ванної. Цього можна досягти за допомогою вбудованих предметів і зроблених за вашими вимірами меблів.
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