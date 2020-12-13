Для того щоб санвузол був зручним, практичним і стильним, необхідно дотримуватися кількох правил під час його ремонту, оздоблення та оформлення.

Що необхідно врахувати, щоб санвузол був максимально функціональним, розповідає in_design.studio в Instagram. Читайте Плитка у ванній кімнаті: 4 цікавих рішення Прості правила для ідеального санвузла Використовуйте натуральні і природні відтінки і матеріали в інтер'єрі. Уникайте яскравих і кричущих кольорів. Винятком можуть бути контрастні акценти.

і матеріали в інтер'єрі. Уникайте яскравих і кричущих кольорів. Винятком можуть бути контрастні акценти. Продумайте закриті системи зберігання (шафки або пенали), це допоможе заховати все зайве з бортиків раковини, а також дозволить прибрати від сторонніх очей косметику і різні аксесуари.

(шафки або пенали), це допоможе з бортиків раковини, а також дозволить прибрати від сторонніх очей косметику і різні аксесуари. У санвузлі має бути багато світла. Використовуйте різні види освітлення, додайте декоративні підсвічування. Саме завдяки світлу інтер'єр можна зробити особливим і унікальним. Зробіть ідеальний санвузол за допомогою декількох правил / Фото legko Цікаво Це вбиває інтер'єр: названі 8 зайвих предметів вдома Використовуйте у санвузлі "підняті" предмети – підвісну тумбу, унітаз і раковину. Такий прийом дозволить додати простору легкості і свободи.

– підвісну тумбу, унітаз і раковину. Такий прийом дозволить додати простору легкості і свободи. Уникайте різних щілин і зазорів в інтер'єрі ванної. Цього можна досягти за допомогою вбудованих предметів і зроблених за вашими вимірами меблів. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайн Интерьера️Днепр (@in_design.studio)