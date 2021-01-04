Кто из нас не хочет иметь идеальную спальню, которая будет не только функциональной, но и современной и стильной?

Сделать это вполне реально, если придерживаться 4 правил, рассказывает zanko_design в Instagram.

Что нужно учесть

1. Правила хорошего тона

В спальне не должно быть много разных цветов. Трех оттенков в одной цветовой гамме достаточно для оформления интерьера. Это касается как стен, пола, так и текстиля.

Выбирайте простые и беспроигрышные сочетания: классический белый и серый вплоть до черного; дымчато-серый и нежно-розовый; пастельный коричнево-рыжий и свежий бирюзовый. Такие союзы создадут прочные отношения, которые не нуждаются в постоянном доказательстве своей верности стилю, – отметили в zanko_design.

2. Мелочи

Обращайте внимание на все мелочи – выключатели, плинтуса, лампы и даже дверные ручки. Важно продумать эти элементы на этапе планирования ремонта, а не в последний момент. Дизайнеры интерьера рекомендуют начинать с деталей (это могут быть карнизы для штор, свежая краска на подоконниках и пр.).

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3. Мебель

Прикроватные тумбы и лампы для чтения – это тандем уюта и функциональности. Именно в этих деталях интерьера проявляется чувство стиля. Не покупайте комплект из кровати и двух одинаковых тумбочек, не идите на поводу у утилитарности, не бойтесь оригинальных и смелых решений и учитывайте размер комнаты, – пояснили дизайнеры интерьера.

Если помещение маленькое и нет возможности поставить тумбу – сделайте подвесную столешницу или полки над изголовьем. Важно учесть пожелания всех членов семьи – предпочтения и потребности могут быть разными.

4. Кровать

Изголовье кровати – элемент, по которому можно определить стиль всего помещения. Именно оно показывает, не переусердствовали ли вы с декором, и не забыли ли уделить внимание важным деталям.