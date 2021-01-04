Хто з нас не хоче мати ідеальну спальню, яка буде не тільки функціональною, але й сучасною і стильною?

Зробити це цілком реально, якщо дотримуватися 4 правил, розповідає zanko_design в Instagram.

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Що потрібно врахувати

1. Правила хорошого тону

У спальні не повинно бути багато різних кольорів. Трьох відтінків в одній колірній гамі достатньо для оформлення інтер'єру. Це стосується як стін, так і підлоги, і текстилю.

Вибирайте прості і безпрограшні поєднання: класичний білий і сірий аж до чорного; димчасто-сірий і ніжно-рожевий; пастельний коричнево-рудий і свіжий бірюзовий. Такі союзи створять міцні відносини, які не потребують постійного доведення своєї вірності стилю, – відзначили в zanko_design.

2. Дрібниці

Звертайте увагу на всі дрібниці – вимикачі, плінтуса, лампи і навіть дверні ручки. Важливо продумати ці елементи на етапі планування ремонту, а не в останній момент. Дизайнери інтер'єру рекомендують починати з деталей (це можуть бути карнизи для штор, свіжа фарба на підвіконнях і ін.).

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3. Меблі

Тумби та лампи для читання – це тандем затишку і функціональності. Саме в цих деталях інтер'єру проявляється почуття стилю. Не купуйте комплект з ліжка і двох однакових тумбочок, не йдіть на поводу у утилітарності, не бійтеся оригінальних і сміливих рішень та враховуйте розмір кімнати, – пояснили дизайнери інтер'єру.

Якщо приміщення маленьке і немає можливості поставити тумбу – зробіть підвісну стільницю або полки над узголів'ям. Важливо врахувати побажання всіх членів сім'ї – переваги і потреби можуть бути різними.

4. Ліжко

Узголів'я ліжка – елемент, за яким можна визначити стиль всього приміщення. Саме воно показує, чи не перестаралися ви з декором, і чи не забули приділити увагу важливим деталям.