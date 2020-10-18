Синий диван в интерьере: с чем он сочетается
Удачный дизайн интерьера – это залог не только комфортного проживания в квартире или доме, но и прекрасного настроения хозяев. Одно из важнейших значений имеет диван.
Как в интерьере выглядит синий диван, в чем его плюсы, и с чем он сочетается, рассказывает 24 канал.
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Особенности синего дивана
Синий – цвет, который привлекает внимание в интерьере. Диван синего цвета может стать центром любого помещения. Благодаря ему можно обыграть интересный интерьер.
- Синий – оттенок неба, моря и льда, он считается холодным.
- Отлично подходит для спальни и гостиной.
- Увеличивает пространство.
- Синий цвет успокаивающе действует на человека.
- Рекомендуется для использования многими дизайнерами.
- Любителям подобных оттенков рекомендуется продумать дополнительное освещение – от этого зависит итоговый результат.
Синий диван придаст элегантности комнате / Фото kvartblog
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Где будет удачно смотреться синий диван
- В гостиной. Такой предмет мебели сделает интерьер благородным, роскошным и элегантным, а также зрительно увеличит помещение.
- В спальне. Синий диван добавит умиротворенности и спокойствия интерьеру.
- В кухне. Станет ярким "пятном" и украсит интерьер кухни.
Синий диван можно обыграть в любом помещении / Фото bezkovrov
С чем сочетается
Яркий синий диван отлично сочетается с белым, желтыми, ванильными, лимонными и оранжевыми оттенками. Выигрышно синий смотрится с красными акцентами. Это может быть покрывало, подушки, шторы, ковер. Конечно же, парой может стать черный цвет, однако нужно учитывать особенности помещения.
Белый – идеальная пара для синего / Фото design-homes
Синий диван в интерьере: как это выглядит
Синий диван станет украшением любого интерьера / Фото design-homes