Удачный дизайн интерьера – это залог не только комфортного проживания в квартире или доме, но и прекрасного настроения хозяев. Одно из важнейших значений имеет диван.

Как в интерьере выглядит синий диван, в чем его плюсы, и с чем он сочетается, рассказывает 24 канал.

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Особенности синего дивана

Синий – цвет, который привлекает внимание в интерьере. Диван синего цвета может стать центром любого помещения. Благодаря ему можно обыграть интересный интерьер.

Синий – оттенок неба, моря и льда , он считается холодным.

, он считается холодным. Отлично подходит для спальни и гостиной .

. Увеличивает пространство.

Синий цвет успокаивающе действует на человека.

Рекомендуется для использования многими дизайнерами.

многими дизайнерами. Любителям подобных оттенков рекомендуется продумать дополнительное освещение – от этого зависит итоговый результат.

Синий диван придаст элегантности комнате / Фото kvartblog

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Где будет удачно смотреться синий диван

В гостиной. Такой предмет мебели сделает интерьер благородным, роскошным и элегантным, а также зрительно увеличит помещение.

Такой предмет мебели сделает интерьер благородным, роскошным и элегантным, а также зрительно увеличит помещение. В спальне. Синий диван добавит умиротворенности и спокойствия интерьеру.

Синий диван добавит умиротворенности и спокойствия интерьеру. В кухне. Станет ярким "пятном" и украсит интерьер кухни.

Синий диван можно обыграть в любом помещении / Фото bezkovrov

С чем сочетается

Яркий синий диван отлично сочетается с белым, желтыми, ванильными, лимонными и оранжевыми оттенками. Выигрышно синий смотрится с красными акцентами. Это может быть покрывало, подушки, шторы, ковер. Конечно же, парой может стать черный цвет, однако нужно учитывать особенности помещения.

Белый – идеальная пара для синего / Фото design-homes

Синий диван в интерьере: как это выглядит

Синий диван станет украшением любого интерьера / Фото design-homes