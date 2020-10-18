Вдалий дизайн інтер'єру – це запорука не тільки комфортного проживання в квартирі або будинку, але й чудового настрою господарів. Одне з найважливіших значень має диван.

Як в інтер'єрі виглядає синій диван, в чому його плюси, і з чим він поєднується, розповідає 24 канал.

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Особливості синього дивана

Синій – колір, який привертає увагу в інтер'єрі. Диван синього кольору може стати центром будь-якого приміщення. Завдяки йому можна обіграти цікавий інтер'єр.

Синій – відтінок неба, моря і льоду , він вважається холодним.

, він вважається холодним. Дуже добре підходить для спальні і вітальні.

Збільшує простір.

Синій колір заспокійливо діє на людину.

Рекомендується для використання багатьма дизайнерами.

багатьма дизайнерами. Любителям подібних відтінків рекомендується продумати додаткове освітлення – від цього залежить підсумковий результат.

Синій диван додасть елегантності кімнаті / Фото kvartblog​

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Де буде вдало виглядати синій диван

У вітальні. Такий предмет меблів зробить інтер'єр шляхетним, розкішним і елегантним, а також візуально збільшить приміщення.

Такий предмет меблів зробить інтер'єр шляхетним, розкішним і елегантним, а також візуально збільшить приміщення. В спальні. Синій диван додасть умиротворення і спокою інтер'єру.

Синій диван додасть умиротворення і спокою інтер'єру. На кухні. Стане яскравою "плямою" і прикрасить інтер'єр кухні.

Синій диван можна обіграти в будь-якому приміщенні / Фото bezkovrov

З чим поєднується

Яскравий синій диван відмінно поєднується з білим, жовтим, ванільними, лимонними і помаранчевими відтінками. Виграшно синій виглядає з червоними акцентами. Це може бути покривало, подушки, штори, килим. Звичайно ж, парою може стати чорний колір, однак потрібно враховувати особливості приміщення.

Білий - ідеальна пара для синього / Фото design-homes

Синій диван в інтер'єрі: як це виглядає

Синій диван стане прикрасою будь-якого інтер'єру​ / Фото design-homes