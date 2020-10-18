Синій диван в інтер'єрі: з чим він поєднується
Вдалий дизайн інтер'єру – це запорука не тільки комфортного проживання в квартирі або будинку, але й чудового настрою господарів. Одне з найважливіших значень має диван.
Як в інтер'єрі виглядає синій диван, в чому його плюси, і з чим він поєднується, розповідає 24 канал.
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Особливості синього дивана
Синій – колір, який привертає увагу в інтер'єрі. Диван синього кольору може стати центром будь-якого приміщення. Завдяки йому можна обіграти цікавий інтер'єр.
- Синій – відтінок неба, моря і льоду, він вважається холодним.
- Дуже добре підходить для спальні і вітальні.
- Збільшує простір.
- Синій колір заспокійливо діє на людину.
- Рекомендується для використання багатьма дизайнерами.
- Любителям подібних відтінків рекомендується продумати додаткове освітлення – від цього залежить підсумковий результат.
Синій диван додасть елегантності кімнаті / Фото kvartblog
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Де буде вдало виглядати синій диван
- У вітальні. Такий предмет меблів зробить інтер'єр шляхетним, розкішним і елегантним, а також візуально збільшить приміщення.
- В спальні. Синій диван додасть умиротворення і спокою інтер'єру.
- На кухні. Стане яскравою "плямою" і прикрасить інтер'єр кухні.
Синій диван можна обіграти в будь-якому приміщенні / Фото bezkovrov
З чим поєднується
Яскравий синій диван відмінно поєднується з білим, жовтим, ванільними, лимонними і помаранчевими відтінками. Виграшно синій виглядає з червоними акцентами. Це може бути покривало, подушки, штори, килим. Звичайно ж, парою може стати чорний колір, однак потрібно враховувати особливості приміщення.
Білий - ідеальна пара для синього / Фото design-homes
Синій диван в інтер'єрі: як це виглядає
Синій диван стане прикрасою будь-якого інтер'єру / Фото design-homes