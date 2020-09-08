Правильная организация пространства в детской комнате – залог ее уютности, комфортности и функциональности.

Чтобы в комнате ребенка для всего хватало места, нужно продумать расстановку мебели, рассказывает dom.ria.

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Зоны в детской

Учебная. Рабочее место для ребенка-дошкольника или школьника должно быть удобным и функциональным. Спальная – должна быть максимально уютной и комфортной. Игровая. Яркая и интересная, по возможности – предусмотреть спортивный уголок.

Каждую из зон необходимо обставить подходящей мебелью. Ее не должно быть много, чтобы не перегружать помещение.

Детская должна состоять из трех основных зон / Фото Pinterest

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Как расставить мебель

В детской будет уместна расстановка по периметру комнаты. Это вариант подойдет как для квадратных, так и для прямоугольных планировок. Важно, что при таком способе расстановки, центр комнаты останется свободным, что позволит иметь пространство для игр. В углах можно расположить шкафы или полки.

В детской должны быть учтены все потребности ребенка / Фото blog.gnezdo-mall

Если комната нестандартной формы, можно сделать мебель под заказ. Это позволит предусмотреть все особенности помещения и использовать площадь максимально функционально.

Мебель

Диван-кровать – удачное решение "с перспективой". Пока ребенок маленький, можно пользоваться диваном, а через пару лет – кроватью, собирая ее на дневное время. Также хороший вариант для школьника – кровать-чердак. Внизу можно разместить рабочий стол и игровую зону, а на втором ярусе – спальное место.

Кровать-чердак позволит сэкономить место в комнате / Фото weareart

Выдвижной стол

Эта конструкция в сложенном состоянии занимает минимальное количество места – ее можно легко спрятать в шкаф или за кровать и таким образом освободить место в комнате.

Системы хранения

Если позволяет место, лучше установить гардеробную. Там можно хранить не только одежду, но и габаритные вещи – самокат, велосипед, игрушки и пр.

Гардеробная – идеальное решение для детской / Фото interiorsmall

Альтернатива – шкаф-купе, лестница с пространством, антресоли – все зависит от площади комнаты. В детских комнатах рекомендуется максимально использовать вертикальное пространство, чтобы пол был свободен (для игр и развлечений). Это можно сделать с помощью навесных шкафчиков и полок.

Помните, что мебель в детской обязательно должна быть качественной и безопасной, ведь ребенок проводит там не менее 30% времени. Учитывайте его потребности и пожелания.