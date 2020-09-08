Как сэкономить пространство в детской комнате
Правильная организация пространства в детской комнате – залог ее уютности, комфортности и функциональности.
Чтобы в комнате ребенка для всего хватало места, нужно продумать расстановку мебели, рассказывает dom.ria.
Читайте Решения, которые существенно удорожат ремонт в квартире
Зоны в детской
- Учебная. Рабочее место для ребенка-дошкольника или школьника должно быть удобным и функциональным.
- Спальная – должна быть максимально уютной и комфортной.
- Игровая. Яркая и интересная, по возможности – предусмотреть спортивный уголок.
Каждую из зон необходимо обставить подходящей мебелью. Ее не должно быть много, чтобы не перегружать помещение.
Детская должна состоять из трех основных зон / Фото Pinterest
Интересно Комната для школьника: как обустроить и обязательно должно быть
Как расставить мебель
В детской будет уместна расстановка по периметру комнаты. Это вариант подойдет как для квадратных, так и для прямоугольных планировок. Важно, что при таком способе расстановки, центр комнаты останется свободным, что позволит иметь пространство для игр. В углах можно расположить шкафы или полки.
В детской должны быть учтены все потребности ребенка / Фото blog.gnezdo-mall
Если комната нестандартной формы, можно сделать мебель под заказ. Это позволит предусмотреть все особенности помещения и использовать площадь максимально функционально.
Мебель
Диван-кровать – удачное решение "с перспективой". Пока ребенок маленький, можно пользоваться диваном, а через пару лет – кроватью, собирая ее на дневное время. Также хороший вариант для школьника – кровать-чердак. Внизу можно разместить рабочий стол и игровую зону, а на втором ярусе – спальное место.
Кровать-чердак позволит сэкономить место в комнате / Фото weareart
Выдвижной стол
Эта конструкция в сложенном состоянии занимает минимальное количество места – ее можно легко спрятать в шкаф или за кровать и таким образом освободить место в комнате.
Системы хранения
Если позволяет место, лучше установить гардеробную. Там можно хранить не только одежду, но и габаритные вещи – самокат, велосипед, игрушки и пр.
Гардеробная – идеальное решение для детской / Фото interiorsmall
Альтернатива – шкаф-купе, лестница с пространством, антресоли – все зависит от площади комнаты. В детских комнатах рекомендуется максимально использовать вертикальное пространство, чтобы пол был свободен (для игр и развлечений). Это можно сделать с помощью навесных шкафчиков и полок.
Помните, что мебель в детской обязательно должна быть качественной и безопасной, ведь ребенок проводит там не менее 30% времени. Учитывайте его потребности и пожелания.