Правильна організація простору у дитячій кімнаті – запорука її затишності, комфортності і функціональності.

Щоб у кімнаті дитини для всього вистачало місця, потрібно продумати розстановку меблів, розповідає dom.ria.

Читайте Рішення, які суттєво підвищать ціну ремонту у квартирі

Зони у дитячій

Навчальна. Робоче місце для дитини-дошкільника або школяра має бути зручним і функціональним. Спальна – повинна бути максимально затишною і комфортною. Ігрова. Яскрава і цікава, по можливості - передбачити спортивний куточок.

Кожну із зон необхідно обставити відповідними меблями. Їх не повинно бути багато, щоб не перевантажувати приміщення.

Дитяча повинна складатися з трьох основних зон​ / Фото Pinterest

Цікаво Кімната для школяра: як облаштувати і що обов'язково має бути

Як розставити меблі

У дитячій буде доречна розстановка по периметру кімнати. Це варіант підійде як для квадратних, так і для прямокутних планувань. Важливо, що при такому способі розстановки, центр кімнати залишиться вільним, що дозволить мати простір для ігор. У кутах можна розташувати шафи або полички.

У дитячій повинні бути враховані всі потреби дитини ​/ Фото blog.gnezdo-mall

Якщо кімната нестандартної форми, можна зробити меблі під замовлення. Це дозволить передбачити всі особливості приміщення і використовувати площу максимально функціонально.

Меблі

Диван-ліжко – вдале рішення "з перспективою". Поки дитина маленька, можна користуватися диваном, а через кілька років – ліжком, збираючи його на денний час. Також хороший варіант для школяра – ліжко-горище. Внизу можна розмістити робочий стіл і ігрову зону, а на другому ярусі – спальне місце.

Ліжко-горище дозволить заощадити місце в кімнаті / Фото weareart

Висувний стіл

Ця конструкція в складеному стані займає мінімальну кількість місця – її можна легко заховати у шафу або за ліжко і таким чином звільнити місце в кімнаті.

Системи зберігання

Якщо дозволяє місце, краще встановити гардеробну. Там можна зберігати не лише одяг, але і габаритні речі – самокат, велосипед, іграшки та ін.

Гардеробна – ідеальне рішення для дитячої / Фото interiorsmall

Альтернатива – шафа-купе, сходи з простором, антресолі – все залежить від площі кімнати. У дитячих кімнатах рекомендується максимально використовувати вертикальний простір, щоб підлога була вільна (для ігор і розваг). Це можна зробити за допомогою навісних шафок і полиць.

Пам'ятайте, що меблі в дитячій обов'язково повинні бути якісними і безпечними, адже дитина проводить там не менше 30% часу. Враховуйте її потреби і побажання.