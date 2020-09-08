Як зекономити простір у дитячій кімнаті
Правильна організація простору у дитячій кімнаті – запорука її затишності, комфортності і функціональності.
Щоб у кімнаті дитини для всього вистачало місця, потрібно продумати розстановку меблів, розповідає dom.ria.
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Зони у дитячій
- Навчальна. Робоче місце для дитини-дошкільника або школяра має бути зручним і функціональним.
- Спальна – повинна бути максимально затишною і комфортною.
- Ігрова. Яскрава і цікава, по можливості - передбачити спортивний куточок.
Кожну із зон необхідно обставити відповідними меблями. Їх не повинно бути багато, щоб не перевантажувати приміщення.
Дитяча повинна складатися з трьох основних зон / Фото Pinterest
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Як розставити меблі
У дитячій буде доречна розстановка по периметру кімнати. Це варіант підійде як для квадратних, так і для прямокутних планувань. Важливо, що при такому способі розстановки, центр кімнати залишиться вільним, що дозволить мати простір для ігор. У кутах можна розташувати шафи або полички.
У дитячій повинні бути враховані всі потреби дитини / Фото blog.gnezdo-mall
Якщо кімната нестандартної форми, можна зробити меблі під замовлення. Це дозволить передбачити всі особливості приміщення і використовувати площу максимально функціонально.
Меблі
Диван-ліжко – вдале рішення "з перспективою". Поки дитина маленька, можна користуватися диваном, а через кілька років – ліжком, збираючи його на денний час. Також хороший варіант для школяра – ліжко-горище. Внизу можна розмістити робочий стіл і ігрову зону, а на другому ярусі – спальне місце.
Ліжко-горище дозволить заощадити місце в кімнаті / Фото weareart
Висувний стіл
Ця конструкція в складеному стані займає мінімальну кількість місця – її можна легко заховати у шафу або за ліжко і таким чином звільнити місце в кімнаті.
Системи зберігання
Якщо дозволяє місце, краще встановити гардеробну. Там можна зберігати не лише одяг, але і габаритні речі – самокат, велосипед, іграшки та ін.
Гардеробна – ідеальне рішення для дитячої / Фото interiorsmall
Альтернатива – шафа-купе, сходи з простором, антресолі – все залежить від площі кімнати. У дитячих кімнатах рекомендується максимально використовувати вертикальний простір, щоб підлога була вільна (для ігор і розваг). Це можна зробити за допомогою навісних шафок і полиць.
Пам'ятайте, що меблі в дитячій обов'язково повинні бути якісними і безпечними, адже дитина проводить там не менше 30% часу. Враховуйте її потреби і побажання.