Когда в распоряжении есть небольшая спальня, приходится экономить буквально каждый сантиметр, чтобы сделать идеальную комнату, вместив при этом все необходимое.

Как сэкономить место в маленькой спальне, рассказывает Недвижимость 24.

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Кровать

В спальне центральным элементом является кровать. Место под ней чаще всего никак не используется. Для того чтобы сэкономить место в комнате, приобретите кровать с подъемным механизмом и нишей или ящиками. Там вы сможете хранить различные вещи, такие как постельное белье, одеяла, подушки, пледы и пр.

Кровать с ящиками позволит спрятать множество вещей / Фото happymodern

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Полки

Еще один способ хранить нужные вещи – сделать полки под потолком. Они могут быть как открытыми, так и закрытыми. Полки можно использовать под книги или красивые контейнеры для вещей – все зависит от ваших потребностей и предпочтений.

Полки – не только функциональный элемент, но и стильный / Фото design-homes

Декор

Чтобы комната смотрелась светлой и просторной, не захламляйте интерьер лишними предметами. Обилие декоративных элементов создаст в помещении эффект захламленности. Используйте только функциональные вещи.

В маленькой спальне должно быть минимум декора / Фото design-homes

Система хранения в изголовье

В маленьких помещениях каждый сантиметр должен использоваться с пользой. Например, стену над кроватью можно занять встроенным шкафом или стеллажом. Подобная система хранения станет идеальным вариантом для личных вещей.

Подобный шкаф – функциональный и практичный предмет интерьера​​ / Фото design-homes