Коли в розпорядженні є невелика спальня, доводиться економити буквально кожен сантиметр, щоб зробити ідеальну кімнату, вмістивши при цьому все необхідне.

Як заощадити місце в маленькій спальні, розповідає Нерухомість 24.

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Ліжко

У спальні центральним елементом є ліжко. Місце під ним найчастіше ніяк не використовується. Для того щоб зекономити місце у кімнаті, придбайте ліжко з підйомним механізмом і нішею або ящиками. Там ви зможете зберігати різні речі, такі як постільна білизна, ковдри, подушки, пледи та ін.

Ліжко з ящиками дозволить заховати безліч речей​ / Фото happymodern

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Полиці

Ще один спосіб зберігати потрібні речі – зробити полки під стелею. Вони можуть бути як відкритими, так і закритими. Полиці можна використовувати під книги або красиві контейнери для речей – все залежить від ваших потреб і переваг.

Полки – не тільки функціональний елемент, але і стильний​ / Фото design-homes

Декор

Щоб кімната виглядала світлою і просторою, не захаращуйте інтер'єр зайвими предметами. Велика кількість декоративних елементів створить у приміщенні ефект захаращеності. Використовуйте тільки функціональні речі.

У маленькій спальні повинно бути мінімум декору​ / Фото design-homes

Система зберігання в узголів'ї

У маленьких приміщеннях кожен сантиметр має використовуватися з користю. Наприклад, стіну над ліжком можна зайняти вбудованою шафою або стелажем. Подібна система зберігання стане ідеальним варіантом для особистих речей.

Подібна шафа – функціональний та практичний предмет інтер'єру​ / Фото design-homes