Новая кухня – серьезная часть расходов на обстановку квартиры или дома, ведь сюда входит и гарнитур, и техника.

Как и на чем можно сэкономить, обустраивая новую кухню, рассказывает Недвижимость 24.

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Верхние шкафы

Отказ от верхних шкафов кухни может существенно сэкономить и бюджет, и пространство. Однако на такой шаг нужно идти в том случае, если у вас достаточно мест для хранения посуды и кухонных принадлежностей. Вместо верхних шкафов можно использовать одну-две полки.

Отказ от верхних шкафов позволит сэкономить до 50% / Фото kvartblog

Техника

Встроенная техника выглядит стильно и красиво, но стоит дороже обычной. Например, можно приобрести обычный холодильник и скрыть его за простой фасадной дверью. Тоже самое можно проделать со стиральной машинкой.

Встроенная техника может повысить цену кухни / Фото malenkaya-kuhnya

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Готовая кухня

Кухня под заказ всегда обходится значительно дороже, так как делается по нужным вам замерам. Выбрав готовую кухню, можно сэкономить до 50%.

Готовая кухня тоже может быть стильной / Фото roomak

Линейная планировка

В последнее время большинство делает угловые кухни, однако линейная планировка – вариант значительно бюджетнее. Он также сэкономит пространство в помещении.

Линейная планировка также поможет сэкономить / Фото mp-studio