Нова кухня – серйозна частина витрат на обстановку квартири або будинку, адже сюди входить і гарнітур, і техніка.

Як і на чому можна заощадити, облаштовуючи нову кухню, розповідає Нерухомість 24.

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Верхні шафи

Відмова від верхніх шаф кухні може суттєво заощадити і бюджет, і простір. Однак на такий крок потрібно йти у тому випадку, якщо у вас достатньо місць для зберігання посуду та кухонного приладдя. Замість верхніх шаф можна використовувати одну-дві полиці.

Відмова від верхніх шаф дозволить заощадити до 50% / Фото kvartblog

Техніка

Вбудована техніка виглядає стильно і красиво, але коштує дорожче звичайної. Наприклад, можна придбати звичайний холодильник і приховати його за простими фасадними дверима. Теж саме можна зробити з пральною машинкою.

Вбудована техніка може підвищити ціну кухні / Фото malenkaya-kuhnya

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Готова кухня

Кухня під замовлення завжди обходиться значно дорожче, так як виготовляється за потрібними вам вимірами. Вибравши готову кухню, можна заощадити до 50%.

Готова кухня теж може бути стильною​ / Фото roomak

Лінейне планування

Останнім часом більшість робить кутові кухні, проте лінійне планування – варіант значно бюджетніший. Він також заощадить простір у приміщенні.

Лінійне планування також допоможе заощадити​ / Фото mp-studio