Это связано, прежде всего, с высокими затратами на отопление и традиционно пассивным зимним периодом на рынке аренды жилья. Рассказываем, какие изменения в секторе аренды жилья происходят в конце 2021 года.

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"Мы внимательно отслеживаем ценовую ситуацию в сегменте аренды жилья, как наиболее чувствительном на рынке недвижимости. По состоянию на начало декабря в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове только в 7% сдаваемых в аренду квартир владельцы жилья прибегли к временным, но нигде не задекларированным скидкам, связанных с ростом стоимости отопления", – сказал Юрий Пита.

По его данным, 90% случаев предоставления временных скидок связаны с продолжительностью аренды (если семья снимает квартиру несколько лет), или изменением состояния жилья.

"Владельцы квартир, по своим параметрам не конкурентные с другими "лотами", вынуждены идти на уступки арендаторам. В случае с долгосрочной арендой главная роль заключается в межличностных взаимоотношениях собственников и нанимателей. Скидка на отопительный сезон является результатом длительного сотрудничества между ними", – подчеркнул Юрий Пита.

На сколько снизилась цена аренды жилых помещений

Он сообщил, что шаг снижения стоимости аренды в крупнейших украинских городах в 80% составляет 300 – 500 гривен. Так, например, в Днепре, Львове, Одессе и Харькове цена аренды 1-комнатной квартиры в зависимости от ее состояния, расположения дома, года постройки дома, площади квартиры составляет от 4,5 – 6,5 тысячи гривен в месяц до 6 – 8, 5 тысяч гривен в месяц.

В Киеве средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет около 8 – 10 тысяч гривен в месяц. Таким образом, шаг временного понижения не превышает в среднем 10 – 15%.

В других областных центрах ежемесячная арендная плата в среднем на 20% ниже, чем в крупных городах. То есть возможное снижение стоимости аренды не будет превышать 300 гривен в месяц,

– отметил эксперт.

По мнению главы АФНУ, в декабре ситуация в сегменте долгосрочной аренды будет оставаться стабильной.

"Конечно, многое будет зависеть от экономической ситуации в стране и от эпидемического состояния. зимний период. В целом, до марта – апреля не стоит ожидать какой-то особой ценовой динамики в сегменте аренды квартир", – подытожил Пита.

Напомним, что по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25 – 35% в зависимости от качественных характеристик ЖК и активности покупателей.

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