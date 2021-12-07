Це пов’язано передусім з високими витратами на опалення та традиційно пасивним зимовим періодом на ринку оренди житла. Розповідаємо, які зміни в сегменті оренди житла відбуваються наприкінці 2021 року.

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"Ми уважно відслідковуємо цінову ситуацію в сегменті оренди житла, як найбільш чутливому на ринку нерухомості. Станом на початок грудня у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкову лише в 7% квартир, що здаються в оренду, власники житла вдалися до тимчасових, але ніде не задекларованих знижок, пов’язаних зі зростанням вартості опалення", – сказав Юрій Піта.

За його даними, 90% випадків надання тимчасових знижок пов’язані з тривалістю оренди (якщо родина винаймає квартиру кілька років), або ж зміною стану житла.

"Власники квартир, що за своїми параметрами не є конкурентними з іншими “лотами”, змушені йти на поступки орендарям. У випадкову з довгостроковою орендою головна роль полягає у міжособистісних взаєминах власників і наймачів. Знижка на опалювальний сезон є результатом тривалої співпраці між ними", – наголосив Юрій Піта.

На скільки знизилася ціна оренди житлових приміщень

Він повідомив, що крок зниження вартості оренди у найбільших українських містах у 80% становить 300 – 500 гривень. Так, наприклад, у Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові ціна оренди 1-кімнатної квартири залежно від її стану, розташування будинку, року побудови будинку, площі квартири становить від 4,5 – 6,5 тисяч гривень на місяць до 6 – 8,5 тисяч гривень на місяць.

У Києві середня вартість 1-кімнатної квартири становить близько 8 – 10 тисяч гривень на місяць. Таким чином, крок тимчасового зниження не перевищує в середньому 10 – 15%.

В інших обласних центрах щомісячна орендна плата в середньому на 20% нижча, ніж у великих містах. Тобто можливе зниження вартості оренди не перевищуватиме 300 гривень на місяць,

– зазначив експерт.

На думку очільника АФНУ, у грудні ситуація в сегменті довгострокової оренди залишатиметься стабільною.

"Звісно, багато що буде залежати від економічної ситуації в країні та від епідемічного стану. Ми не виключаємо, що ціни на оренду можуть бути переглянуті ще в 5 – 10% винайманих квартир. Однак, варто наголосити, що це можуть бути тимчасові знижки саме на зимовий період. Загалом, до березня – квітня не варто очікувати якоїсь особливої цінової динаміки в сегменті оренди квартир" – підсумував Піта.

Нагадаємо, що за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25 – 35% залежно від якісних характеристик ЖК та активності покупців.