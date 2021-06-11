Сколько стоит "квадрат" в новостройке Киева: свежие цены по районам

В Киеве в мае 2021 года средняя цена на квартиры в новостройках составила 33 639 гривен за квадратный метр. Это на 0,1% меньше, чем было в апреле.

При этом за год цена поднялась на 18,4%. Какие цены по районам Киева – читайте далее.

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Как менялись цены в новостройках

За год средняя цена "квадрата" выросла на 18,4%, а с января 2021 года – на 6,4%.

Средние цены в мае подскочили в Голосеевском (на 2,3%), Святошинском (на 1,9%), Днепровском (1%) и Соломенском (0,2%) районах. В остальных районах цены немного снизились.

Цены в новостройках Киева по районам в мае 2021 года / Данные 100realty:

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Класс жилья и цены в мае (относительно апреля)

В ЖК эконом-класса стоимость "квадрата" снизилась на 0,8% – до 23 814 гривен.

стоимость "квадрата" снизилась на 0,8% – до 23 814 гривен. Комфорт-класс – повышение на 1% – до 28 895 гривен за метр квадратный.

– повышение на 1% – до 28 895 гривен за метр квадратный. Бизнес-класс – жилье подорожало на 1,6% – до 47 456 гривен за квадратный метр.

– жилье подорожало на 1,6% – до 47 456 гривен за квадратный метр. Премиум-класс – "квадрат" подешевел на 0,4% – до 73 841 гривен.

Жилье в Киеве продолжает дорожать / Фото Pixabay