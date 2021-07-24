Сколько стоит самая дешевая квартира в Дубае: названа цена

Квартиру в Дубае можно приобрести по цене от 60 тысяч долларов (1,62 миллиона гривен). Это самый доступный вариант по состоянию на июнь 2021 года.

По указанной цене предлагается небольшое жилье площадью 45 квадратных метров. Какие еще объекты можно приобрести по относительно низкой цене – читайте далее.

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Цены на жилье в Дубае

Недвижимость в Дубае нельзя назвать дешевой. Однако иногда появляются доступные варианты. По данным экспертов Emirates.Estate, самым бюджетным жильем в июне 2021 года была квартира площадью 45 "квадратов" за 60 тысяч долларов. Жилье расположено в районе International City. Недвижимость требует ремонтных работ.

Еще один вариант – компактная квартира-студия. Жилье площадью 32 квадратных метра расположено в комфортном жилом комплексе с собственным садом и фитнес-клубом. Приобрести его можно за 65 тысяч долларов (1,76 миллиона гривен).

Жилье в Дубае можно купить за 60 тысяч долларов / Фото Pixabay

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На третьем месте в рейтинге аналитиков – квартира площадью 42 "квадрата". Она расположена в районе Dubai Silicon Oasis. В объекте есть встроенная кухня и чистовая отделка. Стоимость жилья – 68 тысяч долларов (1,84 миллиона гривен).

Эксперты назвали три самых доступных квартиры в Дубае / Фото Pixabay