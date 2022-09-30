Об этом свидетельствуют данные местного агентства недвижимости Ingatlan. Рассказываем, сколько сегодня продают квадратные метры в Будапеште.

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За сколько продают недвижимость в Будапеште

Средняя цена квадратного метра панельных квартир-студий составляет 957 тысяч форинтов (2 350 евро), а кирпичных еще выше – 1,04 миллиона форинтов (2550 евро). Для обоих типов квартир недавний рост цен значительно превышает 20%.

Между тем, цена квадратного метра панельных квартир площадью 40 – 79 квадратных метров выросла на 30% до 780 000 венгерских форинтов (1 900 евро). Для кирпичных домов цена за квадратный метр квартиры такой же площади составляет 1 миллион венгерских форинтов (2 339 евро).

При этом рост цен на квартиры большей площади ниже среднего, что также прогнозирует изменения на рынке жилья в ближайший период.

– сказано в анализе.

Главный экономический эксперт АН Ingatlan Ласло Балог объяснил, что повышение стоимости небольших квартир обусловлено сложными экономическими условиями и ростом расходов населения из-за инфляции. Он отметил, что популярность маленьких квартир также обусловлена ​​более низкими коммунальными платежами.

Малогабаритные дома пользуются спросом также в Британии.

Согласно исследованию портала недвижимости Zoopla, рост арендной платы и счетов за коммунальные услуги повышают интерес к недвижимости меньшей площади. Так, известно, что все больше британцев отказываются от многокомнатных квартир в пользу жилья с одной спальней.

Аналитики утверждают, что в среднем арендная плата за недвижимость Великобритании выросла за год на 115 фунтов стерлингов. И чтобы снять жилье, приходится отдавать 34,4% от месячной прибыли арендатора.