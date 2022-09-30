Про це свідчать дані місцевого агентства нерухомості Ingatlan. Розповідаємо, за скільки сьогодні продають квадратні метри в Будапешті.

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За скільки продають нерухомість у Будапешті

Середня ціна квадратного метра панельних квартир-студій становить 957 тисяч форинтів (2 350 євро), а цегляних ще вище – 1,04 мільйона форинтів (2 550 євро). Для обох типів квартир недавнє зростання цін значно перевищує 20%.

Тим часом ціна квадратного метра панельних квартир площею 40 – 79 квадратних метрів зросла на 30% до 780 000 угорських форинтів (1 900 євро). Для цегляних будинків ціна за квадратний метр квартири такої самої площі становить 1 мільйон угорських форинтів (2 339 євро).

При цьому зростання цін на квартири більшої площі нижче середнього, що також прогнозує зміни на ринку житла в найближчий період,

– сказано у аналізі.

Головний економічний експерт АН Ingatlan Ласло Балог пояснив, що підвищення вартості невеликих квартир зумовлене складними економічними умовами та зростанням витрат населення через інфляцію. Він зазначив, що популярність маленьких квартир також зумовлена ​​нижчими комунальними платежами.

Малогабаритні оселі мають попит також у Британії

Згідно з дослідженням порталу нерухомості Zoopla, зростання орендної плати та рахунків за комунальні послуги підвищують інтерес до нерухомості меншої площі. Наразі відомо, що все більше британців відмовляються від багатокімнатних квартир на користь житла з однією спальною.

Аналітики стверджують, що у середньому орендна плата за нерухомість Великої Британії зросла за рік на 115 фунтів стерлінгів. Й щоб винаймати житло доводиться віддавати 34,4% від місячного прибутку орендаря.