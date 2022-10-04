Загалом на ринку будівництва прослідковується позитивна динаміка. Станом на початок жовтня, 67% ЖК відновили свою роботу, а вартість новобудов зросла по всій Україні.
Читайте також ОСББ у новобудовах: як ефективно використовувати ресурс об’єднання
Які міста забудовуються найактивніше
За даними ЛУН, лідерами в будівництві серед регіонів виявились Волинська, де будівництво відновлено на 96% об'єктів, та Вінницька області – 94% об'єктів.
Наразі 76% ЖК в Україні відновили продажі, серед яких 86 ЖК завершили, а 124 ЖК стартували з новими проєктами.
За час повномасштабного вторгнення будівництва завершили в 11% житлових комплексах України, в 71% житлових комплексів розпочали нове будівництво.
На скільки виросли ціни на новобудови України / Інфографіка ЛУН
Ціни на квартири в новобудовах
Як зазначила Chief Business Development Officer в ЛУН Олена Унаньян, статистика ринку новобудов України за вересень 2022 свідчить про зростання цін по всіх регіонах.
За її словами, станом на вересень 2022 року ціни на квартири в новобудовах виросли:
- в Ужгороді – на 14 200 гривень за метр квадратний,
- у Києві – на 12 400 гривень за метр квадратний,
- у Вінниці – на 10 800 гривень за метр квадратний.
Найбільше зростання за місяці війни демонструють західні регіони, а також Київ та Одеса:
- Ужгород +56%,
- Вінниця +47%,
- Чернівці +36%,
- Одеса +36%,
- Київ +35%,
- Львів +32%.
Згідно зі статистикою цін, останні 7 місяці найбільшу динаміку показують такі регіони:
- Київ – квадратний метр у новобудовах в середньому коштує 48 200 гривень (зростання на 8 400 гривень за останні 7 місяців);
- Дніпро – середні ціни квадрата на первинному ринку 40 700 гривень (зростання на 8 400 гривень);
- Ужгород – ціна квадрата в середньому 39 700 гривень (+14 200 гривень)
- Одеса – 34 600 гривень (+9 100 гривень);
- Львів – 34 600 гривень (+8 300 гривень);
- Вінниця – 33 900 гривень (+10 800 гривень);
- Рівне – 28 000 гривень (+6 000 гривень);
- Київська область – 27 100 гривень (+4 100 гривень);
- Полтава – 26 000 гривень за квадратний метр (+3 200 гривень);
- Кропивницький – 25 000 гривень за квадратний метр (+6 200).
На думку експертів ціни на житло будуть рости й надалі. Зокрема, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак прогнозує подорожчання не тільки в гривні, але й у доларах. На її думку, зростання цін спровокує підвищення собівартості будівництва, паливно-мастильних матеріалів та обслуговування техніки.