В каждом жилье встречаются недостатки. Это может быть неудачная планировка, неровные стены или недостаточно света.

Как скрыть нюансы квартиры, или превратить их в преимущества, рассказывает 24 канал.

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Неровные стены

Неровности на стенах нужно можно замаскировать с помощью материалов.

Краска. Штукатурка и грунтовка, которые наносятся перед окрашиванием стен, немного выровняют поверхность, а яркая краска поможет отвлечь внимание от неровностей.

Штукатурка и грунтовка, которые наносятся перед окрашиванием стен, немного выровняют поверхность, а яркая краска поможет отвлечь внимание от неровностей. Штукатурка. Декоративная крупнозернистая штукатурка также скроет неровности, а вот глянцевая, напротив, может только подчеркнуть дефекты.

Декоративная крупнозернистая штукатурка также скроет неровности, а вот глянцевая, напротив, может только подчеркнуть дефекты. Обои. Флизелиновые обои – достаточно плотные и могут скрыть нюансы на стенах.

Также в неудачных местах можно повесить ковер на стену, или нанести яркий отвлекающий рисунок.

Декоративная штукатурка скроет нюансы стены / Фото sanmarco-vernici

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Потолки

Если в квартире неровны потолки, их можно скрыть за натяжными потолками. Это самое простое и быстрое решение. Также можно спрятать неровности декоративными потолочными балками, но такой вариант подойдет для помещений с высокими потолками.

Деревянные балки отвлекут внимание от неровностей потолка / Фото remontbp

Площадь комнаты

Если у вас узкая комната, ее можно визуально расширить с помощью мебели. Расставьте предметы вдоль узких стен, повесьте картины и фото. Это позволит отвлечь внимание от геометрии помещения. Также короткие стены можно покрасить в светлый цвет, а длинные – в темный, – это придаст гармонии.

Правильная расстановка мебели может изменить комнату / Фото freelancehack

Освещение

Если квартира темная, ее также можно сделать более уютной, если правильно организовать освещение и цвета в интерьере. Для этого выберите теплый свет, используйте насыщенные оттенки (оранжевый, желтый, горчичный) для отделки стен и текстиля.

Теплые оттенки придадут жилью уюта / Фото m-strana

Окно

Если в комнате узкое окно, его размер можно немного откорректировать. Для этого повесьте карниз так, чтобы он выходил на 15-20 см за края оконного проема. Если же вам нужно зрительно сделать окно выше – разместите карниз ближе к потолку и повесьте длинные занавески.

Окно можно изменить с помощью карниза и штор / Фото stroy-podskazka