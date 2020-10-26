Темная квартира: как решить проблему
Окна на северную сторону, дом напротив и другие нюансы могут стать причиной темной квартиры.
И хотя расположения здания не изменить, жилье можно сделать светлым и уютным с помощью нескольких способов, рассказывает 24 канал.
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Белый цвет
Даже маленькая комната визуально будет выглядеть просторнее, если использовать белый цвет в отделке стен и потолка. Чтобы интерьер не был скучным, добавьте солнечные оттенки – желтый, оранжевый и пр.
Белый цвет сыграет на пользу темной комнате / Фото legko
Долой лишнее
Все ненужные вещи и предметы лучше убрать из квартиры, ведь чем больше жилье загроможено лишними вещами, тем темнее и тусклее оно кажется.
Не захламляйте жилье лишними вещами / Фото the-challenger
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Зеркала
Самый популярный дизайнерский прием для того, чтобы квартира казалась светлее и просторнее. Используйте зеркальные поверхности по максимуму. Они также прибавят уюта помещению.
Зеркала прибавят не только света, но и визуально расширят площадь / Фото hochu
Свет
Дополнительный свет понадобится в любой квартире. Стильные светильники, торшеры и лампы – в тренде. Подберите их к стилистике жилья.
Используйте точечные светильники / Фото legko
Металл и глянец
Глянцевые поверхности и предметы из металла отлично отражают свет, поэтому станут прекрасным решением для темного помещения.
Глянцевые поверхности добавят света / Фото remontbp