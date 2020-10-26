Як приховати недоліки квартири: 5 дієвих способів
В кожній оселі зустрічаються недоліки. Це може бути невдале планування, нерівні стіни або недостатньо світла.
Як приховати нюанси квартири, або перетворити їх на переваги, розповідає 24 канал.
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Нерівні стіни
Нерівності на стінах потрібно можна замаскувати за допомогою матеріалів.
- Фарба. Штукатурка і грунтовка, які наносяться перед фарбуванням стін, трохи вирівняють поверхню, а яскрава фарба допоможе відвернути увагу від нерівностей.
- Штукатурка. Декоративна грубозерниста штукатурка також приховає нерівності, а ось глянсова, навпаки, може тільки підкреслити дефекти.
- Шпалери. Бамбукові шпалери – досить щільні і можуть приховати нюанси на стінах.
Також у невдалих місцях можна повісити килим на стіну, або нанести яскравий відволікаючий малюнок.
Декоративна штукатурка приховає нюанси стіни / Фото sanmarco-vernici
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Стеля
Якщо у квартирі нерівна стеля, її можна приховати за натяжними стелями. Це найпростіше і найшвидше рішення. Також можна заховати нерівності декоративними стельовими балками, але такий варіант підійде для приміщень з високими стелями.
Дерев'яні балки відвернуть увагу від нерівностей стелі / Фото remontbp
Площа кімнати
Якщо у вас вузька кімната, її можна візуально розширити за допомогою меблів. Розставте предмети уздовж вузьких стін, повісьте картини і фото. Це дозволить відвернути увагу від геометрії приміщення. Також короткі стіни можна пофарбувати у світлий колір, а довгі – в темний, – це додасть гармонії.
Правильна розстановка меблів може змінити кімнату / Фото freelancehack
Освітлення
Якщо квартира темна, її також можна зробити більш затишною, якщо правильно організувати освітлення і кольори в інтер'єрі. Для цього виберіть тепле світло, використовуйте насичені відтінки (помаранчевий, жовтий, гірчичний) для оздоблення стін і текстилю.
Теплі відтінки додадуть житлу затишку / Фото m-strana
Вікно
Якщо у кімнаті вузьке вікно, його розмір можна трохи відкоригувати. Для цього повісьте карниз так, щоб він виходив на 15-20 см за краї віконного отвору. Якщо ж вам потрібно візуально зробити вікно вищим – розмістіть карниз ближче до стелі і повісьте довгі фіранки.
Вікно можна змінити за допомогою карниза і штор / Фото stroy-podskazka