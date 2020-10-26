В кожній оселі зустрічаються недоліки. Це може бути невдале планування, нерівні стіни або недостатньо світла.

Як приховати нюанси квартири, або перетворити їх на переваги, розповідає 24 канал.

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Нерівні стіни

Нерівності на стінах потрібно можна замаскувати за допомогою матеріалів.

Фарба. Штукатурка і грунтовка, які наносяться перед фарбуванням стін, трохи вирівняють поверхню, а яскрава фарба допоможе відвернути увагу від нерівностей.

Штукатурка і грунтовка, які наносяться перед фарбуванням стін, трохи вирівняють поверхню, а яскрава фарба допоможе відвернути увагу від нерівностей. Штукатурка. Декоративна грубозерниста штукатурка також приховає нерівності, а ось глянсова, навпаки, може тільки підкреслити дефекти.

Декоративна грубозерниста штукатурка також приховає нерівності, а ось глянсова, навпаки, може тільки підкреслити дефекти. Шпалери. Бамбукові шпалери – досить щільні і можуть приховати нюанси на стінах.

Також у невдалих місцях можна повісити килим на стіну, або нанести яскравий відволікаючий малюнок.

Декоративна штукатурка приховає нюанси стіни​ / Фото sanmarco-vernici

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Стеля

Якщо у квартирі нерівна стеля, її можна приховати за натяжними стелями. Це найпростіше і найшвидше рішення. Також можна заховати нерівності декоративними стельовими балками, але такий варіант підійде для приміщень з високими стелями.

Дерев'яні балки відвернуть увагу від нерівностей стелі / Фото remontbp

Площа кімнати

Якщо у вас вузька кімната, її можна візуально розширити за допомогою меблів. Розставте предмети уздовж вузьких стін, повісьте картини і фото. Це дозволить відвернути увагу від геометрії приміщення. Також короткі стіни можна пофарбувати у світлий колір, а довгі – в темний, – це додасть гармонії.

Правильна розстановка меблів може змінити кімнату / Фото freelancehack

Освітлення

Якщо квартира темна, її також можна зробити більш затишною, якщо правильно організувати освітлення і кольори в інтер'єрі. Для цього виберіть тепле світло, використовуйте насичені відтінки (помаранчевий, жовтий, гірчичний) для оздоблення стін і текстилю.

Теплі відтінки додадуть житлу затишку / Фото m-strana

Вікно

Якщо у кімнаті вузьке вікно, його розмір можна трохи відкоригувати. Для цього повісьте карниз так, щоб він виходив на 15-20 см за краї віконного отвору. Якщо ж вам потрібно візуально зробити вікно вищим – розмістіть карниз ближче до стелі і повісьте довгі фіранки.

Вікно можна змінити за допомогою карниза і штор​ / Фото stroy-podskazka