В рамках госпрограммы предоставляются долгосрочные льготные ссуды для поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Рассказываем кто может воспользоваться программой.

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Целевое назначение программы

  • сооружение нового жилого дома (строительство);
  • приобретение незавершенного или готового жилья;
  • достройка (реконструкция) жилья;
  • инженерное обеспечение жилья (сооружение инженерных сетей).

Кто может получить льготный кредит на жилье

Долгосрочный льготный заем по программе "Собственный дом" могут получить:

  • жители села или поселка;
  • многодетные семьи;
  • участники АТО;
  • переселенцы.

Условия кредитования

Льготный кредит на строительство или приобретение жилого дома предоставляется по годовой ставке 3%:

  • 20 лет – не более чем до достижения пенсионного возраста лица;
  • 30 лет – для молодых семей (возраст мужа или жены до 35 лет).

В частности, программой предусмотрено

  • 30 тысяч гривен – для постройки новых домов;
  • 200 тысяч гривен – для приобретения готового жилья;
  • 150 тысяч гривен – для проведения реконструкции (ремонта) жилья;
  • 50 тысяч гривен – для подключения инженерных сетей.

Для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы с предельным размером кредита 400 тысяч гривен, а именно:

  • до 400 тысяч гривен – для нового строительства,
  • до 250 тысяч гривен – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительства жилья;
  • до 300 тысяч гривен – для приобретения жилья;
  • до 100 тысяч гривен – для строительства инженерных сетей, подключения их к действующим коммуникациям.

Процедура получения кредита по программе

Як скористатися програмою
Кто и как может воспользоваться программой "Собственный дом" / Фото Unsplash

Получателями бюджетных средств являются учрежденные ОГА региональные фонды (действующие во всех областях Украины) для поддержания индивидуального жилищного строительства на селе. Именно к ним следует обратиться семьям для представления пакета документов, необходимого для получения льготного кредита.

Какие документы необходимы:

  1. Заявление на имя руководителя исполнительного органа фонда о предоставлении кредита (по образцу).
  2. Ходатайство органа местного самоуправления о предоставлении кредита (по образцу).
  3. Паспорт гражданина Украины (для проверки личности).
  4. Справка о составе семьи.
  5. Документы для определения уровня платежеспособности заемщика (справка о доходах всех членов семьи, полученных за предыдущие 6 месяцев) или декларация ФЛП (за 4 квартала).
  6. Справка от органа, осуществляющего госрегистрацию прав на недвижимое имущество о наличии (или отсутствии) частного жилья заявителя и супругов.
  7. Копия документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком (кроме случаев приобретения жилья).
  8. Копия проектно-сметной документации или строительного паспорта, стоимость изготовления которых может входить в сумму кредита (кроме случаев приобретения или реконструкции жилья).
  9. Справка по трудоустройству на предприятии, в учреждении и организации.
  10. Заявление собственника жилья или объекта незавершенного жилищного строительства о согласии продать его с указанием согласованных с индивидуальным застройщиком цены и других существенных условий договора купли-продажи (при покупке жилья).
  11. Документы подтверждающие статус участника боевых и другой особый статус.
  12. Справка о взятии на учет внутри перемещенного лица (при наличии).
  13. Копия выписки из решения сельского и/или поселкового совета об отводе земельного участка и предоставлении разрешения на застройку (кроме случаев приобретения, реконструкции жилья или сооружения инженерных сетей).
  14. Ходатайство РГА о предоставлении кредита.
  15. Копия идентификационного налогового номера.
  16. Копия свидетельства рождения детей (при наличии).
  17. Копия свидетельства об уплате единого налога (для ФЛП).
  18. Согласие членов семьи на получение ссуды и участие имуществом в исполнении обязательств (по образцу).
  19. Контракт об открытии текущего счета физического лица в банке.
  20. Заявление о персональных данных.
  21. Гарантийное письмо об отсутствии других льготных кредитов у заемщика и членов его семьи.
  22. Экспертная оценка дома и земли.
  23. Копия свидетельства о браке/разводе.
  24. Фотоотчет объекта кредитования (фото дома).
  25. Копия паспорта, ИНН, справка об открытии текущего счета на продавца жилья или заемщика.