В рамках госпрограммы предоставляются долгосрочные льготные ссуды для поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Рассказываем кто может воспользоваться программой.

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Целевое назначение программы

сооружение нового жилого дома (строительство);

приобретение незавершенного или готового жилья;

достройка (реконструкция) жилья;

инженерное обеспечение жилья (сооружение инженерных сетей).

Кто может получить льготный кредит на жилье

Долгосрочный льготный заем по программе "Собственный дом" могут получить:

жители села или поселка;

многодетные семьи;

участники АТО;

переселенцы.

Обратите внимание. Заемщиками кредитов могут быть лица, постоянно проживающие в сельской местности и работающие в органах местного самоуправления, а также граждане Украины, состоящие на учете внутри перемещенных лиц.

Условия кредитования

Льготный кредит на строительство или приобретение жилого дома предоставляется по годовой ставке 3%:

20 лет – не более чем до достижения пенсионного возраста лица;

30 лет – для молодых семей (возраст мужа или жены до 35 лет).

В частности, программой предусмотрено

30 тысяч гривен – для постройки новых домов;

– для постройки новых домов; 200 тысяч гривен – для приобретения готового жилья;

– для приобретения готового жилья; 150 тысяч гривен – для проведения реконструкции (ремонта) жилья;

– для проведения реконструкции (ремонта) жилья; 50 тысяч гривен – для подключения инженерных сетей.

Для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы с предельным размером кредита 400 тысяч гривен, а именно:

до 400 тысяч гривен – для нового строительства,

– для нового строительства, до 250 тысяч гривен – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительства жилья;

– для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительства жилья; до 300 тысяч гривен – для приобретения жилья;

– для приобретения жилья; до 100 тысяч гривен – для строительства инженерных сетей, подключения их к действующим коммуникациям.

Интересно. В течение 2021 года 1 126 семей получили долгосрочные льготные ссуды в рамках государственной программы поддержки индивидуального жилищного строительства в селе "Собственный дом".

Процедура получения кредита по программе



Кто и как может воспользоваться программой "Собственный дом" / Фото Unsplash

Получателями бюджетных средств являются учрежденные ОГА региональные фонды (действующие во всех областях Украины) для поддержания индивидуального жилищного строительства на селе. Именно к ним следует обратиться семьям для представления пакета документов, необходимого для получения льготного кредита.

Какие документы необходимы: